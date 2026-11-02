Iako je tehnologija trenutno u fazi laboratorijskog ispitivanja, ovaj proboj postavlja temelje za razvoj novih kvantnih čipova, superbrzih optičkih procesora i izuzetno osjetljivih bioloških senzora.

Izvor: AI ilustracija / SmartLife

Ruski naučnici razvili su minijaturni laser koji omogućava kontrolu svetlosti na neobičan način. Svetlosni talasi mogu da dobiju spiralni oblik, što bi u budućnosti moglo da omogući brži prenos podataka i razvoj naprednih kvantnih čipova.

Iza ovog otkrića stoje istraživači sa Univerziteta ITMO i Ruske akademije nauka.

Naučnici su koristili perovskit, materijal koji efikasno apsorbuje svjetlost, kako bi napravili disk prečnika svega nekoliko mikrometara. Zatim su laserskim impulsima napravili sićušne otvore duž njegove ivice i dobili strukturu nalik zupčaniku, koja im omogućava da kontrolišu spiralno kretanje svjetlosnih talasa.

Važno je i to što naučnici mogu da kontrolišu pravac u kojem svetlost napušta čip. Tako se zrak može precizno usmjeriti ka drugom elementu ili detektoru, što otvara nove mogućnosti za razvoj optičkih procesora.

Ovakav način kontrole svjetlosti mogao bi da omogući znatno brži prenos podataka. Kako spiralna svjetlost može da nosi više nezavisnih tokova informacija, kroz isto optičko vlakno moglo da prolazi više podataka, bez povećavanja snage signala.

Pored telekomunikacija, mikrolaser bi mogao da se koristi i u veoma preciznim senzorima, za analizu bioloških uzoraka, otkrivanje sitnih čestica i kontrolu kvaliteta materijala.

Istraživači vjeruju da bi njihova tehnologija jednog dana mogla da postane dio kompaktnih optičkih i kvantnih čipova. Ipak, za sada je riječ o istraživačkom dostignuću, a ne o tehnologiji spremnoj za komercijalnu upotrebu.