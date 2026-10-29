Pravilo od 10.000 koraka zapravo potiče iz japanske reklame, a nova istraživanja pokazuju da i znatno manje hodanja može da smanji rizik od prevremene smrti.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Famozna cifra od 10.000 koraka dnevno, kojom nas godinama bombarduju pametni satovi i fitnes aplikacije, zapravo ne potiče iz medicinskih istraživanja već iz japanske marketinške kampanje iz šezdesetih godina prošlog veka. Najnovije naučne studije sada potvrđuju da je i znatno manji broj koraka sasvim dovoljan za dug i zdrav život.

Sve je počelo još 1965. godine, kada je japanska kompanija Yamasa pred Olimpijske igre u Tokiju izbacila na tržište pedometar pod imenom Manpo-kei, što u prevodu znači upravo "merač 10.000 koraka". Broj je izabran kao privlačan marketinški cilj koji odgovara distanci od oko sedam kilometara, a decenijama kasnije proizvođači pametnih satova jednostavno su ga preuzeli kao neprikosnoveni globalni standard.

Prava nauka, međutim, pokazuje znatno ohrabrujuću sliku.

Velika analiza objavljena u prestižnom medicinskom časopisu The Lancet Public Health, koja je obuhvatila čak 57 studija, otkrila je da se ključne zdravstvene prednosti postižu već sa 7.000 koraka dnevno.

Ljudi koji dostignu ovu cifru imaju čak 47% manji rizik od prevremene smrti u poređenju sa onima koji prave oko 2.000 koraka.

Pored toga, zabeležen je 25% manji rizik od kardiovaskularnih oboljenja, 38% manja verovatnoća pojave demencije i 14% manji rizik od dijabetesa tipa 2.

Ipak, pozitivni efekti počinju mnogo pre 7.000 koraka.

Podaci iz časopisa European Journal of Preventive Cardiology pokazuju da već 4.000 koraka dnevno značajno smanjuje rizik od smrti iz bilo kog uzroka, dok je svaki dodatni skok od 1.000 koraka povezan sa dodatnim poboljšanjem zdravstvenog stanja. Za nekoga ko provodi dan sedeći i jedva sakupi 2.000 koraka, prelazak na 4.000 ili 5.000 donosi nemerljivo veću korist nego kada utrenirana osoba poveća aktivnost sa 10.000 na 12.000.

Godine takođe igraju važnu ulogu. Kod starijih od 60 godina zdravstveni benefiti dostižu plato već na oko 6.000 do 8.000 koraka, dok mlađi organizam može da ima koristi i od nivoa do 10.000.

Dakle, iako pametni sat možda neće proslaviti vatrometom vaših 7.000 koraka, medicina ima sasvim dovoljno dokaza da vaš trud oceni čistom desetkom.