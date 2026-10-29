Američki predsjednik najavio je zabranu termina "vještačka inteligencija" u državnim dokumentima, uz tvrdnju da tehnologija zaslužuje drugačiji naziv.

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Predsjednik SAD Donald Tramp najavio je da će u najkraćem roku zvanično zabraniti upotrebu izraza „vještačka inteligencija“ u svim državnim dokumentima i institucijama, uz insistiranje da se umjesto toga koristi isključivo termin „superinteligencija“.

Tramp je u objavi na društvenoj mreži Truth Social istakao da je dosadašnji naziv potpuno pogrešan i zastario. Posebno je prozvao medije poput lista The Wall Street Journal, koje je pitao kada će prestati da koriste izraz koji, po njemu, zvuči kao da je riječ o lažnoj inteligenciji, umjesto o tehnologiji koja je, kako kaže, nevjerovatna.

Ovu temu pokrenuo je i tokom nedavnog obraćanja na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, naglasivši da svaka velika prekretnica nosi rizike, ali da „superinteligencija“ u tome nije nikakav izuzetak.

Kritičare nove tehnologije uporedio je sa zagovornicima teorija o globalnom zagrijavanju i optužio ih za pretjerano širenje panike i tvrdnje da će roboti napasti ljude i izazvati katastrofu.

Kada je riječ o međunarodnim pravilima, stav Vašingtona je izričit – Sjedinjene Američke Države u potpunosti odbacuju svaki pokušaj uvođenja globalne regulative, uz Trampovu jasnu poruku da onaj ko pobijedi u trci za „superinteligenciju“ zapravo pobjeđuje u svemu.