Novi MacBook Pro donosi ekran na dodir, Tandem OLED tehnologiju i vraća svijetleću jabuku, uz početnu cijenu od 2.899 dolara.

Izvor: YouTube / Apple

Apple je zvanično predstavio potpuno novu seriju MacBook Pro laptopova koja po prvi put u istoriji Mac računara donosi podršku za ekran osjetljiv na dodir, uz dugo iščekivane OLED panele i povratak kultne svjetleće jabuke na poklopcu.

Glavni adut ovih modela je inovativni PROLED XDR ekran. Riječ je o Tandem OLED tehnologiji, već viđenoj na novijim iPad Pro uređajima, gdje su dva OLED panela postavljena jedan preko drugog kako bi se postigla maksimalna svjetlina do impresivnih 2.000 nita, uz adaptivnu brzinu osvježavanja od 10 do 120 Hz.

Iako ekran sada reaguje na dodir prsta, Apple ga predstavlja kao dodatni način interakcije unutar aplikacija, pošto sam macOS i dalje nije drastično prilagođen kontroli dodirom. Mnoge će razočarati i podatak da je podrška za Apple Pencil olovku izostala.

Poznati notch na vrhu ekrana zamijenjen je Dynamic Island izrezom, ali laptop i dalje nema Face ID, već se oslanja isključivo na Touch ID senzor otiska prsta.

Izvor: Apple

Pored ekrana, ljubitelje starijih generacija oduševiće povratak svjetleće jabuke na poklopcu.

Sami laptopovi su par milimetara manji, primjetno lakši za 200 do 300 grama i dolaze sa prerađenim sistemom hlađenja koji topao vazduh odvodi dalje od osjetljivog OLED panela, kao i novim bas zvučnicima koji daju 50% dublji zvuk.

Ispod haube nalaze se moćni M5 Pro i M5 Max čipovi sa identičnim opcijama memorije i autonomijom kao kod standardnih verzija, pa se suštinski izbor svodi na to da li želite klasični LCD ili napredni OLED ekran na dodir.

Cijene ove premijum serije počinju od 2.899 dolara za 14-inčni model, dok verzije sa M5 Max procesorom dostižu i 4.799 dolara. Prednarudžbine su već otvorene, a zvanična prodaja počinje 6. novembra.