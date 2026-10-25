Zamagljivanje kuće na Street View-u nije bilo dovoljno. Satelitski prikaz otkrivao je skriveni dio imanja, zbog čega je vlasnik pokrenuo spor protiv Google-a.

Izvor: Google Earth

Google se našao na udaru njemačkog suda zbog satelitskih snimaka privatnih kuća. Sud u Frankfurtu presudio je u korist muškarca koji nije želio da se njegovo imanje vidi na Googleovim mapama, a način na koji su snimci pribavljeni opisao je kao „špijuniranje“.

Problem je nastao jer se na snimcima iz vazduha vidio i zadnji dio njegovog imanja, skriven od pogleda prolaznika. Vlasnik je ranije već uspio da izdejstvuje zamućivanje prednje strane kuće na Googleovom servisu za virtuelni prikaz ulica, ali to nije riješilo problem sa satelitskim snimcima.

Sud je ocijenio da Google ne može tek tako da prikazuje djelove privatnih posjeda koji nisu vidljivi sa ulice, posebno ako se vlasnici tome protive.

„Niko ne bi trebalo da prihvati da se bez njegove saglasnosti širom svijeta javno objavljuju snimci iz vazduha posjeda u kojem živi, barem kada se na njima vide djelovi koji nisu dostupni pogledu javnosti“, poručio je sud.

Sudije su navele i da vlasnici nisu unaprijed obaviješteni kada će njihovi domovi biti snimani iz vazduha. Zbog toga nemaju priliku da zaklone djelove imanja koje ne žele da pokažu javnosti.

Google se u ovom slučaju nije mogao pozvati na slobodu informisanja. Iako njegove mape omogućavaju lakši pristup informacijama, sud smatra da to nije dovoljan razlog za zadiranje u nečiju privatnost.

Presuda još nije pravosnažna, pa ostaje da se vidi kakav će biti konačan ishod spora.