Iako je šarka izdržala svih 10.000 preklapanja bez problema, ugib na ekranu postajao je sve vidljiviji. Prvi znaci pojavili su se već nakon 500 savijanja.
iPhone Duo prošao je test od 10.000 otvaranja i zatvaranja, a rezultati pokazuju da njegov ekran nije toliko otporan na habanje koliko bi ljubitelji Appleovog brenda možda željeli. Ipak, mehanizam za preklapanje izdržao je test bez problema.
Tokom testiranja koje je sproveo Tim Pan, na ekranu se već poslije 500 ručnih preklapanja primijetio izraženiji pregib na mjestu savijanja, što se dešava i kod konkurentskih Android uređaja. On nije ometao korišćenje telefona, ali je postajao vidljiv kada je ekran isključen i posmatra se pod određenim uglom.
iPhone Duo Review: 10,000 Folds Later... https://t.co/AR7oHSbw3p— Tim Pan (@mediastorm_en)October 21, 2026
Telefon je zatim stavljen u mašinu koja ga je otvorila i zatvorila 10.000 puta. Pregib je nakon toga postao još izraženiji i lakše uočljiv, dok je šarka nastavila da radi glatko, bez primjetnih problema.
Pojava sve izraženijeg pregiba nije iznenađenje, jer se materijal ekrana vremenom troši usljed stalnog savijanja. Upravo je smanjivanje tog efekta, prema ranijim glasinama, bilo jedan od razloga zbog kojih je Apple odlagao predstavljanje svog preklopnog telefona.
Ipak, ovakvi testovi ne mogu pouzdano da pokažu kako će se uređaj ponašati tokom svakodnevnog korišćenja. Pregib bi u praksi mogao da postane vidljiviji i ranije i kasnije nego tokom ubrzanog testiranja.
Za sada je jasno da iPhone Duo može da izdrži veliki broj preklapanja bez problema sa šarkom, ali i da Apple nije uspio da izvede čudo i spriječi pojavu jedne od najčešćih mana savitljivih telefona.
You said:
ChatGPT said:
PINkodovislužedazaštitenašebankovnekartice,mobilnetelefoneiličnepodatke.Međutim,mnogiljudibirajukombinacijekojeselakopamte,nerazmišljajućiotomekolikoihjejednostavnopogoditi.
PojediničetvorocifreniPINkodovitolikosupredvidljividaihjemogućeotkritiusveganekolikopokušaja.Uprkostome,upravonekeodnajnesigurnijihkombinacijaidaljesumeđunajčešćekorišćenim.
KadabiramoPIN,najčešćerazmišljamootomekakodaganezaboravimo.Zatosečestoodlučujemozauzastopnebrojeve,ponavljanjeistihcifarailidatumekojiimajuposebnoznačenje.Međutim,takvekombinacijemeđuprvimasunametionihkojipokušavajudadođudotuđihpodatakailinovca.
ČetvorocifreniPINmožeimatiukupno10.000različitihkombinacija,od0000do9999.Iakotozvučikaovelikibroj,problemjeutomeštoljudinebirajusvekombinacijepodjednakočesto.
You said:
ChatGPT said:
JednoodnajpoznatijihistraživanjaoovojtemisproveojestručnjakzainformacionubezbjednostNikBeri,kojije2012.godineanaliziraopribližno3,4milionačetvorocifrenihlozinkipronađenihubazamapodatakakojesuprethodnoprocurelenainternet.
Rezultatisupokazalikolikosunekekombinacijepopularnijeoddrugih.UbedljivoprvomjestozauzeojePIN1234,kojisepojavljivaoučak10,7odstoanaliziranihslučajeva.
Nadrugommjestunašlasekombinacija1111,saokošestodsto,dokjetrećemjestopripalokombinaciji0000.Međučestokorišćenimkodovimabilisui1212,7777,4444,2222i4321.
Posebnojezanimljivodajesamo20najpopularnijihkombinacijačinilovišeodčetvrtinesvihanaliziranihčetvorocifrenihlozinki.
VažnojenaglasitidaistraživanjenijeobuhvatiloisključivoPINkodovebankovnihkartica,većčetvorocifrenelozinkeizrazličitihizvora.Zatoseoviprocentinemoguautomatskiprimijenitinadanašnjekorisnikebankarskihusluga.Ipak,rezultatijasnopokazujukolikoljudičestobirajupredvidljivebrojeve.
You said:
ChatGPT said:
Poredjednostavnihnizovabrojeva,problematičnesuikombinacijekojeimajuličnoznačenje.
Datumrođenja,godinarođenja,godišnjicabrakailirođendandjetetamnogimadjelujukaoidealanPINjerihgotovonikadanećezaboraviti.
Međutim,upravotakvipodacimogubitidostupnidrugimljudima.Društvenemreže,javneobjave,rođendanskečestitkeifotografijeponekadotkrivajudovoljnoinformacijadanekomožepretpostavitikojebrojevekoristimo.
Sličnovažiizakombinacijekojenatastaturiformirajujednostavneobrasce.Kodovipoput2580ili1470moguizgledatimanjeočiglednood1234,aliioniimajuprepoznatljivraspored.
You said:
ChatGPT said:
Najboljiizborjekombinacijabrojevakojanemaočigledanredosljed,neponavljajednostavanobrazacinijepovezanasavašimličnimpodacima.
Zaotključavanjemobilnogtelefona,ukolikouređajtoomogućava,korisnojeodabratidužiPINsanajmanješestcifara.Kodbankovnihkartica,gdjesečestokorističetvorocifreniPIN,posebnojevažnoizbjegavatipredvidljivekombinacije.
Takođe,nijepreporučljivokoristitiistiPINzavišeuređajailikartica,nitigazapisivatinamjestukojedrugimogulakodapronađu.
Ipak,jednostavanPINneznačiautomatskidaćenekouspjetidapristupivašemračunu.Bankarskisistemiisavremenitelefoniimajudodatnemehanizmezaštite,uključujućiograničavanjebrojapogrešnihpokušajaiprivremenoblokiranjepristupa.
Uprkostome,akokoristite1234,0000,1111ilinekudrugulakopredvidljivukombinaciju,promjenaPINkodajednostavnajemjerakojommožetesmanjitirizikodzloupotrebe.
You said:
ChatGPT said:
DokčetvorocifreniPINima10.000mogućihkombinacija,šestocifreniihimačakmilion.
ToznačidašestocifreniPINnudistoputavišemogućihkombinacijaodčetvorocifrenog.
Naravno,nidužiPINnijesiguranakosesastojiodočiglednihnizovapoput123456ili000000.Dužinajevažna,alijepodjednakobitnoizbjegavatipravilneobrasce.
JošjednačestanavikajekorišćenjeistogPIN-anavišemjesta.Nekiljudiistomkombinacijomotključavajutelefon,pristupajuodređenimaplikacijamaikoristebankovnukarticu.
Takvapraksamožebitiposebnoopasnaakonekouspijedasaznajedanodtihkodova.
Naprimjer,osobakojaposmatrakorisnikadokunosiPINzaotključavanjetelefonamoglabidapokušadaistukombinacijuupotrijebiizadrugeuslugeiliuređaje.
ZbogtogasepreporučujekorišćenjerazličitihPIN-ova,posebnozabankovnekarticeimobilneuređaje.
You said:
ChatGPT said:
NovisudskidokumentiotkrivajuozbiljnepropusteuzaštitidjecenaTikToku.PremasvjedočenjimakojajeprenioNPR,višezaposlenihjeuvišenavrataupozoravalokompanijunabezbjednosneprobleme,uključujućiseksualnueksploataciju.Međutim,reakcijeTikTokaizazvalesuvelikonezadovoljstvomeđuzaposlenima.
Ovizapisipotičuiztekućihtužbiskojimasekompanijasuočavazbogsvogpostupanjauvezisabezbjednošćudjece.TikTokjemetastotinatakvihtužbi,iakojenekeslučajeveriješioporavnanjem,uključujućiioneukojimasetvrdilodajeaplikacijadizajniranatakodaizazivazavisnost.
Sudećipoizjavamazaposlenihukompaniji,rukovodiociTikTokabilisuobaviještenidasetinejdžeriredovnopojavljujuuprenosimauživo(livestream)unutaraplikacije,štojeizazvalozabrinutostzbogpotencijalnogvrbovanja(grooming)ieksploatacije.NakonštojeForbes2022.godineobjaviočlanakotinejdžerimakojiseskidajuuTikTokLivevideo-snimcima,ukojimasugledaocimoglidaplaćajupokloneunutaraplikacije(in-appgifts),jedanzaposleniusektorubezbjednostirekaojedajekompanijaznalazatakavsadržaj.Zaposlenisutakođeupozoravalidakompanijaostvaruje„značajanprihod“odvideo-sadržajauživoukojimaučestvujudjeca,iakosupravilaTikTokazabranjivalamaloljetnicimadaseunjimapojavljuju.
Drugizaposleniukazalisuinanedostatkeuopcijamazaroditeljskukontroluibezbjednosnimfunkcijamazaprovjeruuzrasta.Naprimjer,„rupausistemu“omogućavalajemaloljetnicimadazaobiđuTikTokoveprovjereuzrastaukolikobiseregistrovaliputemnaloganaFacebooku,InstagramuiliGoogleu.Aplikacijajetakođesadržala„skrivenilink“kojijetinejdžerimaomogućavaodasesamiukloneizTikTokovefunkcije„Porodičnopovezivanje“(FamilyPairing).
KompanijanijedalazvaničnuizjavuzaNPR.IzTikTokasunavelidasuadvokati„proizvoljnoprobrali“incidenteopisaneudokumentima.
„Ovicitatiitvrdnjejasnosuproizvoljnoodabraniponaloguadvokataupostupkuiiskorišćenidabisenetačnoprekrojilanašaistorijaijavnostdovelauzabluduupogledunašeposvećenostibezbjednostimladihinačinunakojinašaplatformafunkcioniše“,izjaviojeportparolkompanije.
„Uložilismomilijardedolaraupovjerenjeibezbjednost(Trust&Safety)iuvelivišeod50unaprijedpodešenihopcijazabezbjednost,privatnostisigurnosttinejdžera,uključujućiPorodičnopovezivanje,kojepomažeroditeljimaistarateljimadaprilagodeiskustvozasvojetinejdžere.Ostajemonepokolebljiviunašojposvećenostidobrobitinašezajednice.“
NPRdaljecitiraizvještajkojijenapisaoErikHan,bivšišefsektorazabezbjednostuTikToku,orizicimakojepredstavljajualgoritamske„zečijerupe“,ukojimaaplikacijaučestalopreporučuještetansadržaj,poputobjavauvezisasamoubistvom.Utomizvještaju,kojiposvemusudećidatiraiz2020.godine,navodisedakodtakvogsadržajapostoji„praviefekatzaraze“.
TikToksenedavnonašaopodstrogimnadzoromjavnostizbognačinanakojijepostupaosaučestalimpreporukamaproblematičnogsadržaja.Kompanijaje2021.godineuvelafunkcijukojajetrebalodapomognekorisnicimadaizbjegnu„obrascekojiseponavljaju“kododređenihvrstasadržaja.Međutim,kompanijaje—uočiglednomtestu—tufunkcijuuskratilamilionimakorisnika.
PremadokumentimakojisupostalijavniuokvirutužbekojujepodniodržavnitužilacNjujorka,tinejdžerkojijebiodiotogeksperimentaizvršiojesamoubistvonakonštomuseuvišenavrataprikazivaosadržajosamopovređivanju.
You said:
ChatGPT said:
iPhoneDuoprošaojetestod10.000otvaranjaizatvaranja,arezultatipokazujudanjegovekrannijetolikootporannahabanjekolikobiljubiteljiAppleovogbrendamoždaželjeli.Ipak,mehanizamzapreklapanjeizdržaojetestbezproblema.
TokomtestiranjakojejesproveoTimPan,naekranusevećposlije500ručnihpreklapanjaprimijetioizraženijipregibnamjestusavijanja,štosedešavaikodkonkurentskihAndroiduređaja.Onnijeometaokorišćenjetelefona,alijepostajaovidljivkadajeekranisključeniposmatrasepododređenimuglom