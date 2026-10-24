Stručnjaci savjetuju da izbegavate nizove, datume i obrasce na numeričkoj tastaturi.

Izvor: MONDO / Marko Čavić

PIN kodovi služe da zaštite naše bankovne kartice, mobilne telefone i lične podatke. Međutim, mnogi ljudi biraju kombinacije koje se lako pamte, ne razmišljajući o tome koliko ih je jednostavno pogoditi.

Pojedini četvorocifreni PIN kodovi toliko su predvidljivi da ih je moguće otkriti u svega nekoliko pokušaja. Uprkos tome, upravo neke od najnesigurnijih kombinacija i dalje su među najčešće korišćenim.

Kada biramo PIN, najčešće razmišljamo o tome kako da ga ne zaboravimo. Zato se često odlučujemo za uzastopne brojeve, ponavljanje istih cifara ili datume koji imaju posebno značenje. Međutim, takve kombinacije među prvima su na meti onih koji pokušavaju da dođu do tuđih podataka ili novca.

Četvorocifreni PIN može imati ukupno 10.000 različitih kombinacija, od 0000 do 9999. Iako to zvuči kao veliki broj, problem je u tome što ljudi ne biraju sve kombinacije podjednako često.

Koje PIN kodove treba izbjegavati

Jedno od najpoznatijih istraživanja o ovoj temi sproveo je stručnjak za informacionu bezbjednost Nik Beri, koji je 2012. godine analizirao približno 3,4 miliona četvorocifrenih lozinki pronađenih u bazama podataka koje su prethodno procurele na internet.

Rezultati su pokazali koliko su neke kombinacije popularnije od drugih. Ubedljivo prvo mjesto zauzeo je PIN 1234, koji se pojavljivao u čak 10,7 odsto analiziranih slučajeva.

Na drugom mjestu našla se kombinacija 1111, sa oko šest odsto, dok je treće mjesto pripalo kombinaciji 0000. Među često korišćenim kodovima bili su i 1212, 7777, 4444, 2222 i 4321.

Posebno je zanimljivo da je samo 20 najpopularnijih kombinacija činilo više od četvrtine svih analiziranih četvorocifrenih lozinki.

Važno je naglasiti da istraživanje nije obuhvatilo isključivo PIN kodove bankovnih kartica, već četvorocifrene lozinke iz različitih izvora. Zato se ovi procenti ne mogu automatski primijeniti na današnje korisnike bankarskih usluga. Ipak, rezultati jasno pokazuju koliko ljudi često biraju predvidljive brojeve.

Izbjegavajte datuma rođenja

Pored jednostavnih nizova brojeva, problematične su i kombinacije koje imaju lično značenje.

Datum rođenja, godina rođenja, godišnjica braka ili rođendan djeteta mnogima djeluju kao idealan PIN jer ih gotovo nikada neće zaboraviti.

Međutim, upravo takvi podaci mogu biti dostupni drugim ljudima. Društvene mreže, javne objave, rođendanske čestitke i fotografije ponekad otkrivaju dovoljno informacija da neko može pretpostaviti koje brojeve koristimo.

Slično važi i za kombinacije koje na tastaturi formiraju jednostavne obrasce. Kodovi poput 2580 ili 1470 mogu izgledati manje očigledno od 1234, ali i oni imaju prepoznatljiv raspored.

Kako izaberati bezbjedniji PIN?

Najbolji izbor je kombinacija brojeva koja nema očigledan redosljed, ne ponavlja jednostavan obrazac i nije povezana sa vašim ličnim podacima.

Za otključavanje mobilnog telefona, ukoliko uređaj to omogućava, korisno je odabrati duži PIN sa najmanje šest cifara. Kod bankovnih kartica, gdje se često koristi četvorocifreni PIN, posebno je važno izbjegavati predvidljive kombinacije.

Takođe, nije preporučljivo koristiti isti PIN za više uređaja ili kartica, niti ga zapisivati na mjestu koje drugi mogu lako da pronađu.

Ipak, jednostavan PIN ne znači automatski da će neko uspjeti da pristupi vašem računu. Bankarski sistemi i savremeni telefoni imaju dodatne mehanizme zaštite, uključujući ograničavanje broja pogrešnih pokušaja i privremeno blokiranje pristupa.

Uprkos tome, ako koristite 1234, 0000, 1111 ili neku drugu lako predvidljivu kombinaciju, promjena PIN koda jednostavna je mjera kojom možete smanjiti rizik od zloupotrebe.

Uvijek birajte duži PIN

Dok četvorocifreni PIN ima 10.000 mogućih kombinacija, šestocifreni ih ima čak milion.

To znači da šestocifreni PIN nudi sto puta više mogućih kombinacija od četvorocifrenog.

Naravno, ni duži PIN nije siguran ako se sastoji od očiglednih nizova poput 123456 ili 000000. Dužina je važna, ali je podjednako bitno izbjegavati pravilne obrasce.

Još jedna česta navika je korišćenje istog PIN-a na više mjesta. Neki ljudi istom kombinacijom otključavaju telefon, pristupaju određenim aplikacijama i koriste bankovnu karticu.

Takva praksa može biti posebno opasna ako neko uspije da sazna jedan od tih kodova.

Na primjer, osoba koja posmatra korisnika dok unosi PIN za otključavanje telefona mogla bi da pokuša da istu kombinaciju upotrijebi i za druge usluge ili uređaje.

Zbog toga se preporučuje korišćenje različitih PIN-ova, posebno za bankovne kartice i mobilne uređaje.

Izvor: N1Info