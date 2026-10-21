Ruska letelica više puta je menjala položaj u odnosu na američki satelit, a zatim se udaljila. Stručnjaci ne isključuju mogućnost testiranja protivsatelitskog oružja.

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Ruski vojni satelit Kosmos 2612 približio se američkom komercijalnom satelitu ICEYE-X36 na manje od 500 metara, što je izazvalo zabrinutost stručnjaka za bezbednost u svemiru. Veruje se da američki satelit obezbeđuje radarske snimke za potrebe ukrajinske vojske, ali za sada nije poznato šta je Rusija želela da postigne ovim manevrima.

Prema podacima kompanije LeoLabs, Cosmos 2612 je između 15. i 19. oktobra više puta prilazio američkom satelitu. Proveo je dva dana na udaljenosti manjoj od pet kilometara, povremeno menjao položaj ispred i iza njega, a zatim se udaljio na oko 100 kilometara.

Kompanija ICEYE je 2022. godine sklopila sporazum o isporuci radarskih satelitskih snimaka Ukrajini, mada nije potvrđeno da se za tu namenu koristi upravo ICEYE-X36.

Astrofizičar Džonatan Mekdauel smatra da bi ovo mogao da bude prvi zabeleženi slučaj ovako bliskog susreta dva aktivna satelita, a da jedan od njihovih vlasnika nije dao svoju saglasnost.

After 2 days in close proximity (less than 5 km, possibly much less), Kosmos-2612 moved away from ICEYE X36 on Oct 18 and is now more than 100 km away, according to US Space Force tracking data — Jonathan McDowell (@planet4589)October 19, 2026

Marko Langbruk sa Tehnološkog univerziteta u Delftu ocenio je da su manevri bili namerni, jer su orbite satelita postepeno usklađivane kako bi se približili.

"Ovakvi postupci su zabrinjavajući", upozorio je Langbruk, koji nije želeo da isključi mogućnost da je reč o razvoju protivsatelitskog oružja.

Kosmos 2612 lansiran je u aprilu kao jedan od šest ruskih vojnih satelita. Rusija je i ranije izvodila slične manevre u blizini američkih vojnih satelita, ali je ovaj slučaj poseban jer je meta komercijalna letelica.

Klejton Svup iz Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS) upozorio je da bi, zbog ranijih ruskih testiranja oružja u orbiti, trebalo ozbiljno razmotriti mogućnost da Cosmos 2612 predstavlja pretnju.

Ipak, za sada nema potvrde da je došlo do kontakta ili oštećenja američkog satelita.