"Biće to mnogo brže od 10 ili 15 godina"

Izvor: YouTube / 60 Minutes / Screenshot, YouTube / Villa Di Roma

Glavni savetnik ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, Ihor Žovkva, izjavio je da Ukrajina radi na evropskim alternativama za satelitsku komunikaciju Starlink i za američke PVO sisteme.

Žovkva je za Euronews rekao da je evropski program antibalističkih raketa FREYJA napredovao do direktnog angažmana između odbrambenih kompanija.

"Potreban nam je evropski ekvivalent sistema protivvazdušne odbrane", rekao je i dodao da Ukrajina namerava da preuzme vodeću ulogu u njegovom razvoju.

Na pitanje o Starlinku i evropskim alternativama za njega, Žovkva je samo rekao da će napredak doći znatno brže nego što su skeptici očekivali.

"Imamo jasan raspored i rokove. Biće to mnogo brže od 10 ili 15 godina, pa čak i brže od pet", rekao je on.

Naglasio je i da Evropa mora da bude uključena u sve pregovore o okončanju rata, tvrdeći da je buduća sigurnost Ukrajine neodvojiva od bezbednosti šireg kontinenta.

Izvor: B92