Sve više kompanija prepušta razgovore za posao veštačkoj inteligenciji, ali kandidati nisu oduševljeni. Neki odbijaju intervjue, a drugi namerno zbunjuju botove.

Izvor: YouTube / Graham Dot Zip

Sve više kompanija koristi veštačku inteligenciju kako bi intervjuisalo kandidate za posao, ali nisu svi oduševljeni ovom idejom. Neki odbijaju da učestvuju, dok drugi namerno zbunjuju AI regrutere, a snimci njihovih eksperimenata postaju viralni.

Jedan od najzanimljivijih primera objavio je jutjuber Grejem Dot Zip, koji je napravio sopstvenog AI predstavnika po imenu Viktor i poslao ga na razgovor sa drugim AI sistemom. Snimak je za samo tri dana prikupio više od 3,4 miliona pregleda.

Viktor je počeo da preuveličava kvalifikacije svog tvorca, a zatim je pristao na platu od oko 60.000 dolara, iako je Grejem želeo između 140.000 i 150.000. Drugi AI nije hteo da ponudi više od 90.000 dolara. Kada je Grejem napustio razgovor, dva bota nastavila su da pregovaraju, zakazala novi intervju i na kraju se zaglavila u beskrajnoj razmeni ljubaznosti.

Ništa manje zanimljivi nisu ni drugi eksperimenti. Autor kanala The Dreadful Studio odgovarao je AI regruteru potpuno besmislenim rečenicama, što je je bota vidno iznerviralo, pre nego što je prekinuo razgovor. U drugim pokušajima koristio je stihove pesama i ponavljao pitanja samog AI sistema.

"Guy answers an AI job interviewer in pure gibberish and she has a full meltdown" https://t.co/p1utwiZsnM — BURKOV (@burkov)October 8, 2026

Ipak, iza ovih komičnih snimaka krije se ozbiljniji problem. Prema istraživanju platforme Greenhouse, 38% kandidata odustalo je od procesa zapošljavanja zbog razgovora sa AI sistemom, dok 21% nije ni znalo da će razgovarati sa veštačkom inteligencijom.

Kompanije, međutim, nastavljaju da uvode ovu tehnologiju. HackerRank je već testirao AI regrutera Chakra u više od 500.000 intervjua, dok McKinsey eksperimentiše sa simulacijama poslovnih razgovora.

Zanimljivo je da poslodavci istovremeno koriste AI za procenu kandidata i pokušavaju da otkriju kada kandidati koriste istu tehnologiju za odgovaranje na pitanja.