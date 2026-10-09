Analiza 35 svetskih tržišta pokazala je drastične razlike u cenama novog iPhone 18 Pro modela od 256 GB, pri čemu u pojedinim zemljama isti telefon košta i više nego dvostruko skuplje u odnosu na Ameriku.

Izvor: SMARTLife

Koliko ćete platiti iPhone 18 Pro zavisi od toga gde živite, a razlike u cenama širom sveta su ogromne. U pojedinim zemljama isti telefon košta više nego dvostruko skuplje nego u Americi. Ni Srbija nije među povoljnijima, pa je zanimljivo videti kako se domaća cena poredi sa ostatkom sveta.

Visual Capitalist uporedio je zvanične Apple-ove cene za iPhone 18 Pro sa 256 GB memorije na 35 tržišta. Sve cene preračunate su u američke dolare prema kursevima od 28. septembra 2026. godine, a rezultati otkrivaju prilično velike razlike.Photo Set as poster photo

Najpovoljnije tržište, očekivano, su Sjedinjene Američke Države, gde iPhone 18 Pro košta 1.199 dolara. Ipak, ova cena ne uključuje lokalni porez na promet. Slede Kanada sa 1.235 dolara, Hongkong sa 1.338 i Malezija sa 1.347 dolara.

Potpuno drugačija situacija je u Turskoj, gde isti telefon košta čak 2.817 dolara, odnosno 135% više nego u Americi. Za taj novac moguće je kupiti dva iPhone 18 Pro telefona u SAD, uz više od 400 dolara kusura, pre obračunavanja američkog poreza.

Drugo najskuplje tržište je Brazil, gde ovaj model košta 2.307 dolara. Na trećem mestu nalazi se Indija sa cenom od 1.874 dolara, što je oko 56% više nego u Americi.

U Evropi je najpovoljnija Švajcarska, gde iPhone 18 Pro košta 1.441 dolar. Velika Britanija sledi sa 1.590 dolara, dok se u većini zemalja Evropske unije cene kreću između 1.640 i 1.720 dolara.

Među zemljama EU najpovoljnija je Poljska sa cenom od 1.639 dolara, dok je Finska najskuplja sa 1.717 dolara. To znači da je iPhone 18 Pro u Srbiji skuplji nego u svim zemljama Evropske unije obuhvaćenim analizom.

Razlozi za ovolike razlike leže u lokalnim porezima, uvoznim dažbinama, kursnim razlikama i Apple-ovoj politici formiranja cena.

Naravno, treba uzeti u obzir i drastičan skok cena memorijski komponenti, koje je Apple morao da prebaci na kupce. Poređenja radi, iPhone 18 Pro je u Americi za 200 dolara skuplji nego što je iPhone 16 Pro bio prilikom predstavljanja.