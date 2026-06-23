Strateški postavljeni gedžeti sa realističnim crtama lica uspješno ispunjavaju Tesline kriterijume za nadzor vozača.

Izvor: Instagram / @decentmiss_

U kineskim onlajn prodavnicama pojavio se bizaran, ali izuzetno tražen proizvod - male plastične glave koje služe za varanje Teslinih bezbjednosnih sistema.

Ovi gedžeti koštaju između 20 i 45 eura, a prodaju se kao "ukras za instrument tablu".

Kako tačno funkcioniše najnovija i najčudnija eskalacija u stalnom ratu između Teslinih kamera i vozača koji žele da ih prevare? Zapravo, zapanjujuće jednostavno.

Teslin sistem za nadzor koristi unutrašnju kameru koja prati položaj glave i pokrete očiju kako bi osigurala da vozač ne skreće pogled sa puta. Međutim, strateški postavljena plastična glava sa realističnim crtama lica očigledno ispunjava kriterijume ovog sistema.

Jedan vlasnik Tesle Model 3 u Kini iskoristio je lažnu glavu i uspio da vozi čak 30 minuta bez ijednog upozorenja. Za to vrijeme je jednom rukom jeo suncokret, drugom snimao video, a vozilo teže od dvije tone kretalo se autoputem bez ikakve pažnje vozača.

Wow China is coming up with so many techniques to beat the FSD driver monitoring system. This one is newpic.twitter.com/bPW8QOso7f — John Ee (@heyJohnEe)June 5, 2026

Prodavci nude sve - od figurica poznatih ličnosti do malih ekrana koji prikazuju oči koje trepću. Recenzije kupaca jasno pokazuju da je njihov cilj sloboda da gledaju u telefon, jedu ili spavaju dok se automobil kreće.

Ovo zapravo nije ponašanje koje do sada nismo vidjeli, već samo njegova nova forma.

Prva generacija ovih "pomagala" bili su tegovi za volan, koji su varali senzore da neko drži ruke na upravljaču. Kada su regulatori to zabranili, Tesla je uvela unutrašnju kameru kao pametnije rešenje. Sada je tu pametnu tehnologiju nadmudrila obična plastična igračka od 20 eura.

Posledice ovakve vožnje nisu teoretske i mogu biti fatalne. Iako nude određen nivo autonomije, Teslini sistemi i dalje zahtijevaju od vozača da u svakom trenutku prati put i bude spreman da preuzme kontrolu nad volanom.