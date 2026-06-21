Evropska komisija koristi interni AI alat GPT@EC za proveru usklađenosti zakona zemalja kandidata i ubrzavanje procesa proširenja.

Izvor: Profimedia

Evropska komisija je počela da koristi vještačku inteligenciju da bi ubrzala obradu zahtjeva zemalja kandidata.

Dva zvaničnika Evropske komisije zadužena za proširenje rekla su za briselski Politiko da službenici koriste interni alat vještačke inteligencije da ubrzaju jedan od najzahtevnijih djelova procesa pristupanja.

Tehnologija se koristi za procenu usklađenosti nacionalnih zakona zemalja kandidata sa pravnim tekovinama EU.

U pitanju je generativni alat vještačke inteligencije koji je razvila Evropska komisija za svoje zaposlene, GPT@EC, i koji je pokrenula 2024. godine zbog zabrinutosti za zaštitu podataka i bezbjednosti korišćenjem američkih servisa kao što su Čet Dži-Pi-Ti i Klod.

Proširenje je u novim geopolitičkim okolnostima ponovo postalo jedan od prioriteta EU, a komesarka za proširenje Marta Kos je ove sedmice izjavila da je u poslednjih 16, 17 meseci ostvaren veći napredak nego u prethodnih 15 godina.

Crna Gora planira da do kraja ove godine završi pristupne pregovore i ima cilj da postane članica 2028.Albanija je za oko godinu dana otvorila sve klastere i želi da završi pregovore do kraja sledeće godine, a Ukrajina i Moldavija su ove sedmice otvorile prvi pregovarački klaster i očekuje se da će u julu otvoriti i preostalih pet.

To ubrzanje dolazi sa cijenom, navodi Politiko i dodaje da su dva zvaničnika rekla da su zaposleni u Generalnom direktoratu EK za proširenje i istočno susjedstvo pod sve većim pritiskom kako se prijave za članstvo povećavaju i pregovori napreduju istovremeno na više frontova.

Jedan zvaničnik Komisije je ipak upozorio da vještačka inteligencija i dalje pravi greške i da se ne treba previše oslanjati na tu tehnologiju.

Neimenovani predstavnici dvije zemlje kandidata rekli su za Politiko da bi korišćenje tih alata trebalo da se ograniči na rutinske zadatke i prevođenje dokumenata.

Izvor: 021