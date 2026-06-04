Vlasnici iPhone pametnih telefona moći će da kroz Wallet aplikaciju skeniraju i podijele račun na više osoba. Ipak, postoji jedno važno ograničenje.

Izvor: Google

Kompanija Apple će sledeće nedelje, tokom zvanične prezentacije operativnog sistema iOS 27, predstavi jednu od najzanimljivijih novih funkcija za aplikaciju Wallet.

Očekuje se da će iOS 27 premijerno biti prikazan na WWDC konferenciji u ponedeljak, 8. juna. Poznati Bloomberg-ov insajder Mark Gurman došao je do detalja o tome šta nas tačno očekuje u okviru ove nadogradnje.

Prema njegovim riječima, Wallet aplikacija će nakon ažuriranja dobiti mogućnost da pomoću kamere skenira račune i automatski podeli trošak na više osoba.

Na primer, kada se skenira račun u restoranu, sva jela i pića sa cijenama biće izlistana odvojeno, kako bi svako mogao da plati svoj dio. Sistem će potom sam poslati poruku odabranim ljudima, koji će svoj dug moći da izmire u samo nekoliko dodira na ekranu.

Insajder napominje da će ova funkcija biti dostupna u okviru same Wallet aplikacije ili kroz Apple Messages. Za samo plaćanje koristiće se usluga Apple Cash, koja omogućava brz i lak prenos novca između iPhone uređaja.

Međutim, ovde postoji jedno važno ograničenje. Pošto je Apple Cash trenutno dostupan samo u Sjedinjenim Američkim Državama, to znači da korisnici u drugim zemljama ovu funkciju uopšte neće dobiti ili će im ona stići u prilično ogoljenoj i pojednostavljenoj verziji.

Da bi na ovom polju postao ozbiljna konkurencija popularnim servisima kao što je Venmo, Apple bi morao da proširi ovu opciju i na Android telefone. Ipak, ako išta znamo o gigantu iz Kupertina, šanse da se to desi su minimalne.