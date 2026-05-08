Krivac je novi Gemini Nano model koji Google instalira u pozadini, bez ikakvog obaveštenja ili dozvole.

Tehnološki giganti nastavljaju sa forsiranjem AI funkcija, hteli mi to ili ne. Neke primijetimo više, neke manje, ali nedavna promjena u Google Chrome pregledaču izazvala je pravu buru širom interneta.

Kako je prvi objavio portal The Privacy Guy, Chrome sada "tiho“ instalira Gemini Nano model koji zauzima oko 4 GB prostora.

Sve se dešava u pozadini, bez ikakvog upozorenja ili obaveštenja da je prostor na disku upravo "pojeden".

Kako se tvrdi, izgleda da instalacija zavisi od toga da li koristite AI funkcije poput "Help me write" ili detekciju prevara na uređaju, koju je Google lansirao u maju 2025. godine. Iako je dolazak ovog modela najavljen još 2024. godine, korisnici su tek sada masovno primijetili koliko prostora zapravo gube.

Podaci se kriju u okviru komponente "OptGuideOnDeviceModel", tačnije u fajlu pod nazivom "weights.bin".

Na svojoj stranici za developere, Google objašnjava da Chrome preuzima model na osnovu vašeg hardvera i da se on automatski ažurira. Ipak, tvrde da sistem pazi na vaš disk - ako detektuje da vam ponestaje mjesta, Gemini Nano će biti prvi fajl koji će pretraživač automatski obrisati.

Ekipa sa portala The Verge pokušala je da riješi problem na verziji Chrome v147. Otkrili su da ručno brisanje ne pomaže na duže staze, jer pretraživač odmah pokreće ponovno preuzimanje modela.

Jedini spas je gašenje opcije "on-device AI“ u podešavanjima.

Nakon što su se kritike proširile mrežom, Google je u zvaničnoj izjavi za portal 9to5Google poručio sledeće:

"Nudimo Gemini Nano za Chrome od 2024. godine kao lagani model koji radi na samom uređaju. On pokreće važne bezbjednosne funkcije poput detekcije prevara i razvojnih API-a bez slanja vaših podataka u cloud. Iako ovo zahtijeva određeni lokalni prostor na desktopu, model će se automatski deinstalirati ako uređaj ostane bez resursa. U februaru smo počeli da uvodimo mogućnost da korisnici lako isključe i uklone model direktno u podešavanjima Chrome-a. Kada se jednom isključi, model se više neće preuzimati niti ažurirati.“