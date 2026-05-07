Dok je svijet pratio svaki njegov tvit, Ilon Mask je iza kulisa sprovodio operaciju vrijednu pola milijarde dolara koja ga je sada koštala sudske nagodbe, ali bez priznanja bilo kakve krivice.

Izvor: Twitter / @elonmusk

Američki milijarder Ilon Mask postigao je nagodbu sa američkom Komisijom za hartije od vrijednosti (SEC) u građanskoj tužbi u vezi sa kašnjenjem u objavljivanju njegovog vlasničkog udijela u kompaniji Twitter 2022. godine, saopšteno je iz federalnog suda u Vašingtonu.

Prema nagodbi, fond u Maskovo ime platiće kaznu od 1,5 miliona dolara, bez priznanja krivice, dok milijarder neće morati da nadoknadi navodnu dobit ostvarenu zbog odloženog objavljivanja informacija, prenosi Reuters.

SEC je u tužbi iz januara 2025. godine naveo da je Maskovo 11-dnevno kašnjenje u otkrivanju svog početnog udijela od pet odsto u Twitteru krajem marta i početkom aprila 2022. godine omogućilo da kupi akcije vrijedne više od 500 miliona dolara po vještački niskim cijenama.

Slučaj je dio duže istorije pravnih sporova između Maska i SEC-a, počev od septembra 2018. godine kada ga je regulator optužio za prevaru sa hartijama od vrijednosti jer je na Twitteru rekao da je "obezbijedio" finansiranje za potencijalno preuzimanje njegove kompanije za električne automobile Tesla (TSLA.O) privatno.

Taj slučaj je riješio plaćanjem građanske kazne od 20 miliona dolara, dozvolivši advokatima Tesle da unaprijed pregledaju neke objave na Twitteru i odustajući od svoje funkcije predsjednika te kompanije.

Komisija za hartije od vrijednosti (SEC) tužila je Maska šest dana prije nego što je bivši američki predsjednik Džo Bajden napustio Bijelu kuću, a zamijenio ga je Donald Tramp. Trenutni predsjednik SEC-a Pol Atkins preusmjerava prioritete regulatora u sprovođenju zakona.

Izvor: B92