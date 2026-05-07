Čitava strategija nove Instagram funkcije počiva na čudnoj pretpostavci - da će korisnici sami željeti da se predstave kao kreatori AI slop-a.

Instagram je počeo sa testiranjem nove oznake pod nazivom "AI creator", namenjene profilima koji često objavljuju sadržaj generisan vještačkom inteligencijom. Međutim, ovaj sistem je postavljen tako da zavisi isključivo od dobre volje samih vlasnika naloga.

Ukoliko se korisnik odluči za ovu opciju, oznaka će se pojaviti na njegovom profilu i pored svake objave. Iako je funkcija trenutno u fazi testiranja, Instagram najavljuje da će je proširiti na veći broj ljudi u narednim nedeljama.

Najveća dilema ostaje motivacija samih autora. Postavlja se pitanje zašto bi neko ko objavljuje takozvani "AI slop" uopšte želio da istakne bedž koji to potvrđuje. Čini se da je podsticajna struktura potpuno pogrešna, jer autori ovakvog sadržaja nemaju nikakav realan interes da sebe obilježe na ovaj način.

Mnogi smatraju da Instagram ovim potezom samo želi da stvori privid kako nešto preduzima protiv preplavljivanja mreže "lažnim" slikama i snimcima. Interesantno je da kompanija uvjerava svoje korisnike da prihvatanje ove oznake "neće uticati" na to koliko će njihov sadržaj biti vidljiv ili distribuiran širom platforme.

Sve je, barem prema zvaničnoj verziji, u službi transparentnosti. Ipak, ostaje da se vidi da li će bilo ko od "kreatora" koji profitiraju na AI sadržaju zaista poželjeti da bude iskren prema svojoj publici, znajući da ga Instagram na to zapravo ne primorava.