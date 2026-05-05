Dok se Curiosity trucka kroz krater Gejl, njegova navigaciona kamera je zabilježila nešto što su NASA-ini inženjeri pretvorili u naučni spektakl.

NASA je objavila fascinantan ubrzani snimak koji sažima šest godina kretanja rovera Curiosity na Marsu.

Snimci su nastali pomoću desne navigacione kamere na "glavi" rovera, koja je u tim trenucima bila okrenuta unazad kako bi naučni tim odabrao stijene za proučavanje. Međutim, inženjeri su iskoristili ove kadrove za nešto sasvim drugo - praćenje pomijeranja zrna pijeska na gornjoj površini rovera.

Razlikovanje pijeska koji se pomjerio usljed truckanja tokom vožnje od onog koji su naneli udari vjetra pruža naučnicima potpuno nove informacije o sezonskim promjenama u atmosferi Marsa. Ovi suptilni pokreti prašine zapravo su ključ za razumijevanje kako se vazdušna strujanja mijenjaju tokom godine na Crvenoj planeti.

Curiosity, koji je konstruisala Laboratorija za mlazni pogon (JPL), nastavlja svoju misiju u krateru Gejl, gdje je nedavno došao do velikog otkrića. I dok rover bira sledeću metu za istraživanje, ovi snimci potvrđuju da čak i obična prašina na tijelu letjelice može biti dragocjen izvor naučnih podataka.