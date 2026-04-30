Lažni GPS signali ometaju navigaciju do te mjere da piloti moraju da isključuju upozorenja kako bi bezbjedno nastavili let.

Izvor: YouTube / HD Melbourne Aviation

Vizuelne i glasnovne uzbune u kokpitu aviona nam nije prijatno da vidimo ni u filmovima, ali za pilote u 2026. godini one postaju jeziva svakodnevica. Zbog lažnih signala koji ometaju GPS navigaciju komercijalnih letova, posade se suočavaju sa alarmima koji upozoravaju na udar u tlo, čak i kada lete na bezbjednoj visini.

Ometanje GPS signala postalo je masovna pojava u zonama konflikta, uključujući Bliski istok, Baltičko i Crno more. Prema podacima servisa GPSWise, oko 900 letova svakog dana trpi posledice ove pojave. Sistemi aviona se "zakače" na lažni signal, zbog čega mape u kokpitu postaju, kako piloti kažu, "čista fikcija".

Kapetan Ron Hej, predsjednik Međunarodne federacije udruženja linijskih pilota (IFALPA), upozorio je na panelu u Istanbulu da je najveća opasnost u tome što ova pojava postaje normalizovana:

"Plašim se da će piloti izgubiti povjerenje u kritične sisteme jer postaju desenzibilisani na ova upozorenja. Ako sistem stalno laže, u trenutku prave opasnosti pilot možda neće reagovati."

Osim jezivih upozorenja, piloti prijavljuju da im se lokacija na ekranu iznenada pomijera kilometrima od stvarne putanje. Da bi utišali lažne alarme, prinuđeni su da isključuju upozorenja na teren (terrain inhibit), ručno isključuju GPS iz navigacionih sistema i oslanjaju se na zemaljsku navigaciju - baš kao što se radilo sedamdesetih godina prošlog vijeka.

Izvor: YouTube / Will Lanting

Elektronsko ometanje je doprinijelo i jednoj velikoj katastrofi. Na Božić 2024. godine, avion kompanije Azerbaijan Airlines srušio se u Kazahstanu, usmrtivši 38 osoba. Izvještaj iz februara 2025. potvrdio je da su piloti izgubili GPS i dobijali "pull up" upozorenja dok su pokušavali da slete kroz maglu. Iako ometanje nije bilo primarni uzrok, ono ih je spriječilo da slete na planirani aerodrom.

Problem je u tome što su signali GPS-a izuzetno slabi dok stignu iz svemira, te ih je veoma lako nadjačati signalima sa zemlje. Iako su meta vojni dronovi, putnički avioni postaju kolateralna šteta. Zemlje poput Finske bilježe ogroman skok - samo u prva dva mjeseca ove godine prijavljen je 421 slučaj ometanja, dok ih je tokom cijele prošle godine bilo 1.704, piše CNN.

Dok vazduhoplovna industrija čeka novu tehnologiju, poput satelita u nižoj orbiti ili antena koje filtriraju lažne signale, piloti ostaju jedina brana. Preporuka stručnjaka je jasna: obavezno resetovanje svih sistema nakon svakog leta na koji je uticalo ometanje, kako bi se izbrisali korumpirani podaci iz memorije aviona.