"Rupa" u iOS-u omogućavala je FBI-u da pročita čak i obrisane notifikacije.

Izvor: YouTube / MacRumors

Apple je izbacio hitno ažuriranje za iPhone i iPad koje zatvara kritičnu rupu u bazi podataka notifikacija. Ovaj bezbednosni propust omogućavao je policijskim agencijama, uključujući i FBI, da vide "obrisana" push obaveštenja.

Electronic Frontier Foundation (EFF) navodi da je ovo bio jedan od načina na koji su istražni organi zaobilazili Apple-ov strogi stav o privatnosti.

Problem je postao javan kada je otkriveno da policija koristi posebne alate za pristup lokalno sačuvanim podacima aplikacije Signal. Iako bi poruka u samoj aplikaciji bila obrisana, njen sadržaj bi ostao "zaglavljen" u sistemskoj bazi obaveštenja.

Direktorka Signal-a, Meredit Vitaker, ranije je upozorila na ovaj problem i zatražila od Apple-a hitnu reakciju. Nakon ažuriranja sistema, iz kompanije su poručili da su "veoma srećni što je Apple izdao zakrpu i bezbednosno upozorenje".

Nova verzija, iOS 26.4.2, uvodi "poboljšanu obradu podataka" kako bi se osiguralo da obaveštenja označena za brisanje više ne ostaju neočekivano sačuvana na uređaju. Ažuriranje je dostupno za sve podržane modele - od iPhone 11 pa naviše.

Stručnjaci iz EFF-a podsećaju da je privatnost vaših obaveštenja uvek ranjiva na dva mesta - u cloud-u, gde prolaze kroz servere, i na samom telefonu. Iako ova zakrpa rešava problem lokalnog skladištenja, i dalje se savetuje oprez i podešavanje notifikacija tako da ne prikazuju sadržaj poruke na zaključanom ekranu.