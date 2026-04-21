NASA je ugasila instrument na Vojadžeru 1 kako bi produžila rad sonde, koja je u pogonu već skoro 50 godina.

Inženjeri NASA-e doneli su tešku odluku da isključe jedan od ključnih naučnih instrumenata na sondi Vojadžer 1. Instrument za detekciju naelektrisanih čestica niske energije (LECP) zvanično je ugašen kako bi se sačuvala preostala struja iz nuklearnog izvora energije ove legendarne letelice.

Gašenje instrumenta LECP, koji je radio bez prestanka od samog lansiranja, bilo je neophodno jer nuklearni generatori sonde svake godine gube deo svoje snage.

Ovaj instrument je decenijama prikupljao jedinstvene podatke o jonima i elektronima koji dolaze izvan našeg Sunčevog sistema. Zahvaljujući njemu, naučnici su prvi put mogli da vide kako izgleda granica gde prestaje uticaj Sunca, a počinje međuzvezdani prostor.

Od prvobitnih deset instrumenata, na Vojadžeru 1 sada radi samo njih tri. Inženjeri iz Laboratorije za mlazni pogon (JPL) pažljivo sprovode plan postepenog gašenja kako bi održali sondu u životu još nekoliko godina.

Iako je naučni arsenal letelice sve manji, ovaj potez garantuje da će Vojadžer 1 ostati u kontaktu sa Zemljom i nastaviti da nam šalje najosnovnije podatke iz mraka galaksije. Svaki dodatni dan rada ove sonde smatra se jednim od najvećih inženjerskih čuda u istoriji čovečanstva.

Lansiran davne 1977. godine, Vojadžer 1 leti skoro pola veka i trenutno se nalazi na neverovatnih 24,5 milijardi kilometara od Zemlje.

Koliko je ova sonda daleko najbolje govoru podatak da je signalu potrebno čak 23 sata da stigne u jednom pravcu. Svaka komanda koju inženjeri pošalju zahteva gotovo dva dana čekanja da bi saznali da li je misija uspela.