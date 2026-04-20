Raketa New Glenn uspješno je lansirana, ali je satelit postavljen u pogrešnu orbitu, što je potvrdila i kompanija Blue Origin.

Raketa za teške terete "New Glenn" kompanije Blue Origin postavila je satelit u pogrešnu orbitu tokom svog trećeg lansiranja, potvrdila je svemirska kompanija koju je osnovao Džef Bezos.

Kompanija je napomenula da se okolnosti još istražuju.

"Trenutno procjenjujemo situaciju i ažuriraćemo podatke kada budemo imali detaljnije informacije", rekli su iz Blue Origin-a.

Raketa je lansirana prema planu s lansirne baze na Floridi, a to je ujedno prvi put da je prethodno korišćeni raketni potisnik ponovo upotrijebljen. Potisnik je uspješno sletio na platformu u Atlantiku nakon odvajanja.

Međutim, satelit nazvan Blue Bird 7 postavljen je u orbitu nižu od predviđene, potvrdio je AST SpaceMobile, proizvođač satelita. New Glenn je stigao u svemir u svom prvom letu u januaru 2025.

U svojoj drugoj misiji, oko deset mjeseci kasnije, ponio je u svemir dva NASA-ina orbitera za Mars.

Cilj Blue Origina je da koristi sistem New Glenn kako bi se takmičio sa SpaceX-om Ilona Maska, koji trenutno dominira tržištem komercijalnih lansiranja.