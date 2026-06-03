Kompanija OpenAI je zvanično potvrdila da 27. juna trajno ukida model GPT-4.5, čime se potpuno gasi prethodna generacija modela. Ni o3 model neće biti pošteđen.

Izvor: Youtube/Kare11

Korisnike koji plaćaju pretplatu za ChatGPT uskoro očekuju bitne promjene - OpenAI krajem juna planira da potpuno ukine jedan od svojih najpopularnijih starijih modela.

Sa ove platforme zvanično odlazi i poslednji model iz prethodne generacije sistema. U pitanju je GPT-4.5, jedina preostala opcija iz GPT-4 serije koju su korisnici do sada mogli ručno da biraju u podešavanjima. Ovaj model se definitivno gasi 27. juna.

Kako prenosi portal TechRadar, OpenAI je u najnovijim bilješkama o ažuriranju ChatGPT-a tiho potvrdio da je započeo proces gašenja modela GPT-4.5, ali i modela o3.

Dok GPT-4.5 odlazi već krajem mjeseca, model o3 zadržaće se na platformi nešto duže - pretplatnici će moći da ga koriste sve do 26. avgusta, nakon čega se i on trajno ukida.

Za ljude koji ne plaćaju pretplatu i koriste besplatni ChatGPT, ova velika čistka ne mijenja apsolutno ništa.

Besplatno iskustvo koje većina ljudi svakodnevno koristi već uveliko pokreću najnoviji GPT-5.5 modeli. Stariji sistemi koji se sada gase bili su dostupni isključivo unutar plaćenih paketa za korisnike koji su ručno birali ove modele u podešavanjima.