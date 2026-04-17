Apple kroz iOS 26.5 uvodi oglase u Maps aplikaciju, a korisnici neće moći da ih ugase.

Dolazak novog ažuriranja obično je dobra vijest i znači da telefon dobija nove i korisne funkcije. Međutim, iOS 26.5 donosi promjenu koja se mnogima neće dopasti. Najnovija beta verzija sistema potvrđuje da Apple ubrzano radi na uvođenju reklama direktno u Apple Maps.

Iako tačan datum još nije fiksiran, korisnici u SAD i Kanadi počeće da viđaju oglase već tokom ovog ljeta, a ne očekuje se ni da će oni u Evropi predugo "čekati".

U okviru iOS 26.5 beta 2 verzije, otkriven je novi iskačući prozor koji korisnike unapred upozorava na ono što slijedi:

"Mape mogu prikazivati lokalne oglase na osnovu vaše približne lokacije, trenutnih termina pretrage ili prikaza mape tokom vaše pretrage. Kako bi se zaštitili vaši lični podaci, podaci o oglašavanju nisu povezani sa vašim Apple nalogom."

Ono što će najviše razočarati korisnike jeste činjenica da ne postoji opcija za isključivanje (opt-out) ove funkcije. Reklame će se pojavljivati na samom vrhu rezultata pretrage, ali i u novoj sekciji "Predložena mjesta" (Suggested Places) čim dodirnete polje za pretragu, piše 9to5Mac.

Ovaj potez je jasan signal da Apple želi veći udio u kolaču digitalnog oglašavanja, prateći model koji Google Maps koristi već godinama. Iako iOS 26.5 ažuriranje možda neće odmah aktivirati oglase, ono definitivno služi kao poslednje upozorenje da se "čiste" mape polako sele u prošlost.