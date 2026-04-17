Zbog skandala sa eksplicitnim AI sadržajem, Apple je od Maska tražio strože filtere i zaprijetio uklanjanjem Groka iz prodavnice.

Aplikacija Grok i društvena mreža X bile su na ivici da budu uklonjene sa Apple-ove App Store prodavnice. Tehnološki gigant iz Kupertina uputio je Ilonu Masku ultimatum - ili će uvesti stroge filtere za generisanje sadržaja, ili će njegova vještačka inteligencija biti obrisana iz prodavnice.

Razlog za ovaj radikalan potez nisu bile optužbe da favorizuje ChatGPT, već skandal oko eksplicitnog sadržaja koji je Grok generisao bez ikakve kontrole.

U pismu koje je Apple poslao američkim senatorima, a do kojeg je došao NBC News, gigant je objasnio da Grok početkom godine nije imao nikakve barijere za kreiranje eksplicitnog sadržaja. Sistem je dozvoljavao generisanje neprikladnog sadržaja, uključujući i onaj koji se odnosi na maloljetnike.

Nakon pritiska javnosti, Apple je zatražio od Maska hitan plan za promjenu načina moderacije. Prva verzija ažuriranja je odmah odbijena, a Apple je u pismu bio vrlo direktan:

"Apple je pregledao dodatne podneske developera i zaključio da je X suštinski riješio svoje nedostatke, ali je Grok nastavio da krši pravila. Kao rezultat, odbili smo ažuriranje za Grok i obavijestili developera da će biti potrebne dodatne promjene kako bi se otklonili nedostaci. U suprotnom bi aplikacija mogla da bude uklonjena iz App Store-a."

Tek nakon novih rundi pregovora i podešavanja, Grok je dobio zeleno svijetlo. To objašnjava zašto je kompanija xAI naglo uvela zabranu obrade fotografija stvarnih ljudi i ograničila pristup alatima za generisanje slika.

Ipak, problem nije potpuno riješen. Najnoviji podaci pokazuju da Grok i dalje uspijeva da kreira sporne slike bez pristanka ljudi, što znači da će Epl vjerovatno nastaviti da drži pod lupom svaki Maskov sledeći korak u razvoju vještačke inteligencije.