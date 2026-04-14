Apple navodno testira četiri dizajna pametnih naočara sa kamerama, Siri i AI funkcijama, a premijera se očekuje krajem 2026.

Apple sprema ozbiljan napad na tržište pametnih naočara, a prvi detalji otkrivaju kako kompanija pokušava da se izdvoji.

Prema izvještaju Marka Gurmana iz Bloomberg-a, Apple trenutno testira čak četiri različita dizajna okvira. Cilj je jasan - ponuditi nešto vizuelno prepoznatljivo u odnosu na konkurenciju poput Meta Ray-Ban naočara.

Za razliku od naprednih AR uređaja, ove naočare neće imati proširenu stvarnost. Umjesto toga, biće jednostavniji nosivi gadžet sa kamerama, mikrofonima i senzorima. Fokus će biti na svakodnevnim funkcijama i praktičnosti.

Korisnici mogu da očekuju prikaz notifikacija sa telefona, snimanje fotografija i videa, kao i reprodukciju muzike. Navodi se i integracija AI funkcija, uključujući unaprijeđenu verziju Siri i Visual Intelligence sistema.

U funkcionalnom smislu, uređaj će biti nešto između Apple Watch-a i AirPods-a. Ipak, ključnu ulogu imaće iPhone, koji će obezbjeđivati procesorsku snagu i konekciju.

Pored različitih oblika okvira, kompanija testira i različite boje završne obrade, uključujući crnu, okeanski plavu i svijetlosmeđu. Cilj je da se napravi prepoznatljiv dizajn, slično kao kod postojećih Apple proizvoda.

Umjesto plastike, Apple planira da koristi acetat. U pitanju je materijal poznat po izdržljivosti i premium osjećaju, što dodatno naglašava fokus na kvalitetu izrade.

Prema trenutnim informacijama, predstavljanje se očekuje krajem 2026. ili početkom 2027. godine. Prodaja bi mogla da krene već u proljeće ili ljeto 2027.

Paralelno, tvrdi se da Apple razvija i naprednije AR naočare sa ugrađenim ekranima, ali je taj projekat još u ranoj fazi.