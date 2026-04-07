Često se može čuti tvrdnja da ništa ne može da se kreće brže od brzine svjetlosti, ali to tehnički nije potpuno tačno.

Izvor: YouTube/Screenshot/NASA's Marshall Space Flight Center

Kako je još 1905. godine objasnio Albert Ajnštajn, informacija ne može da putuje brže od svjetlosti. Međutim, nešto što nema masu i ne nosi nikakvu informaciju moglo bi, makar teorijski, da nadmaši ovu kosmičku granicu, poput same "tame".

Naravno, međunarodni tim naučnika, predvođen istraživačima sa Tehniona, Izraelskog instituta za tehnologiju u Haifi, nije direktno mjerio tamu, odnosno odsustvo fotona. Umjesto toga, fokusirali su se na takozvane "tamne tačke" unutar svjetlosnih talasa. To su mjesta u strukturi talasa gdje amplituda pada na nulu, pa se često nazivaju i "nulte tačke". U suštini, to su potpuno tamne tačke unutar svjetlosnog polja.

Ove tačke formiraju pojave poznate kao vrtlozi. Naučnici ih opisuju kao slične vrtlogu u rijeci koji može da nadvlada tok vode, pri čemu njihova brzina tehnički može biti veća od brzine svjetlosti. Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Nature.

"Teorija je odavno predvidjela da optičke singularnosti mogu pokazivati superluminalno kretanje, naročito u trenucima blizu njihovog nastanka ili nestanka, kada njihove brzine mogu postati neograničene", navode autori studije. "Pratili smo ultrabrzu dinamiku ovih pojava uz izuzetno preciznu prostornu i vremensku rezoluciju, što nam je omogućilo da uočimo njihovo ubrzanje u ključnim trenucima."

Dokazati da tama može da "pretekne" svjetlost nije bilo jednostavno i zahtijevalo je specifičan mikroskopski sistem. Uz naprednu lasersku tehnologiju i specijalizovani opto-mehanički sistem, istraživači su prikupili podatke visoke preciznosti. Eksperiment je uključivao i tanak sloj heksagonalnog bor-nitrida, materijala u kojem se svjetlost pretvara u takozvane polaritone talase koji su kombinacija svjetlosti i materije. U tom obliku, brzina svjetlosti se smanjuje oko sto puta u odnosu na kretanje kroz vakuum, iako je i dalje znatno veća od brzine zvuka.

Upravo u tom stanju, "tamni vrtlozi" mogu da nadmaše brzinu svjetlosti.

"Naše otkriće otkriva univerzalne zakone prirode koji važe za sve vrste talasa, od zvučnih talasa i tokova fluida do složenih sistema poput superprovodnika", izjavio je Ido Kaminer, jedan od vodećih autora studije sa Tehniona. "Vjerujemo da će ove napredne mikroskopske tehnike omogućiti proučavanje skrivenih procesa u fizici, hemiji i biologiji i po prvi put pokazati kako se priroda ponaša u svojim najbržim i najteže uhvatljivim trenucima."

Izvor: Nova