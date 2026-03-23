U međunarodnoj operaciji "Elis" ugašeno je 373.000 sajtova sa dark veba, zaplijenjeno 105 servera i otkriveni brojni osumnjičeni.
Više od 373.000 sajtova nestalo je sa dark veba nakon koordinisane međunarodne operacije koja je trajala godinama.
Operaciju pod nazivom "Elis" predvodile su njemačke vlasti uz podršku Evropola, a u njoj su učestvovale 23 zemlje širom svijeta. Tokom akcije identifikovan je glavni operater platforme, kao i 440 korisnika koji su koristili ove servise.
Istraga je počela sredinom 2021. godine, a vrlo brzo je otkriveno da osumnjičeni upravlja ogromnom mrežom prevarantskih sajtova. Preko njih su distribuirani materijali zlostavljanja djece, ali i nuđene takozvane "cybercrime-as-a-service" usluge.
Tokom operacije zaplijenjeno je ukupno 105 servera, kao i veći broj elektronskih uređaja, uključujući računare i mobilne telefone. Ovi podaci dodatno potvrđuju razmjere infrastrukture koju je kriminalna mreža koristila.
"Operacija ‘Elis’ šalje jasnu poruku: kriminalci nemaju gdje da se sakriju kada međunarodna policija djeluje koordinisano. Naći ćemo ih i odgovaraće za svoja djela", izjavila je izvršna direktorka Evropola Katrin De Bol.
Evropol je imao ključnu ulogu u koordinaciji istrage, praćenju kriptovalutnih transakcija i analizi prikupljenih podataka. Istovremeno, nacionalne vlasti su radile na identifikaciji i zaštiti djece koja su potencijalno bila žrtve.
Iako je operacija već donijela velike rezultate, akcija još nije završena. Istraga se nastavlja protiv više od stotinu osumnjičenih širom svijeta.
U međunarodnoj akciji učestvovale su Australija, Austrija, Belgija, Kanada, Hrvatska, Češka, Danska, Francuska, Njemačka, Mađarska, Italija, Litvanija, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovenija, Španija, Švedska, Švajcarska, Ukrajina, Velika Britanija i SAD.
Izvor: B92