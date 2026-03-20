U McDonald’s-u u Šangaju ljudske radnike gotovo da nećete vidjeti - roboti već dočekuju goste, služe hranu i odnose posuđe.

McDonald’s u Šangaju zvanično je postao poligon za testiranje budućnosti bez zaposlenih. U ovom restoranu goste više ne dočekuju ljudi, već humanoidni roboti koji serviraju hranu i potpuno mijenjaju koncept ugostiteljstva.

Glavne zvezde su roboti kompanije KEENON Robotics, zasnovani na naprednoj XMAN platformi. Oni ne rade samo po strogo definisanim pravilima, već zahvaljujući KOM 2.0 AI modelu mogu da razumiju zadatke i prilagođavaju se situaciji u realnom vremenu.

Ovaj sistem koristi "mozak" podijeljen na dva dijela: K-Mind donosi odluke i planira kretanje, dok je K-Act zadužen za precizno i glatko izvođenje pokreta, poput nošenja poslužavnika kroz gužvu.

Pored humanoidnih domaćina, restoran koristi i specijalizovane robote za dostavu koji donose obroke do stolova i skupljaju iskorišćeno posuđe. Cilj je da objekat funkcioniše sa apsolutno minimalnim brojem ljudi, dok bi u budućnosti i sama priprema hrane mogla biti prepuštena pametnim mašinama.

Iako je ovo trenutno lokalni test u Kini, uspješni rezultati bi mogli vrlo brzo da presele ovaj model i na ostala svjetska tržišta.

