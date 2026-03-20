Instagram je omogućio da se Reels pauzira jednim dodirom, dok se opcija za utišavanje zvuka sada pojavljuje tek kada se snimak zaustavi.

Izvor: Ilija Baošić

Instagram je upravo uveo malu, ali vrlo korisnu promenu koja olakšava gledanje Reels klipova.

Kako je potvrđeno na Threads-u, korisnici od sada mogu da pauziraju Reels jednim dodirom, što je mnogo praktičnije nego ranije.

Do sada je dodir na Reels služio za isključivanje zvuka, dok je za pauziranje bilo potrebno zadržati prst na ekranu. To više nije slučaj. Jedan dodir sada zaustavlja reprodukciju, a opcija za utišavanje pojavljuje se tek kada je Reels pauziran.

Funkcija je odmah dostupna na web verziji Instagram-a, a u toku je ažuriranje Android i iOS aplikacija.

Ova promjena možda deluje sitno, ali u praksi mijenja način korišćenja jedne od najvažnijih Instagram-ovih funkcija. Reels je već dugo u centru pažnje ove društvene mreže, pa ne čudi što Meta nastavlja da dotjeruje sitnice koje utiču na svakodnevno iskustvo korisnika.

Izvor: Threads