Dugogodišnja pravna bitka se isplatila - Fortnite se vratio i dostupan je svima.

Nakon skoro 6 godina pravne borbe, Fortnite se zvanično vratio u Google Play prodavnicu širom svijeta. Jedan od najpopularnijih battle royale naslova ponovo je dostupan za besplatno preuzimanje, i to baš u vrijeme početka nove sezone pod nazivom Fortnite Showdown.

Ovaj povratak označava kraj sage koja je počela još u avgustu 2020. godine. Tada su Google i Apple uklonili igru jer je Epic Games pokušao da uvede sopstveni sistem naplate unutar aplikacije, zaobilazeći njihove visoke provizije.

Pravna ofanziva koju je Epic tada pokrenuo protiv tehnoloških giganata na kraju se isplatila. Rezultat su velike promjene u pravilima obje prodavnice aplikacija.

Podsjećamo, Fortnite se prvo vratio na američki Google Play u decembru, dok je na Apple App Store ponovo ulistan u maju prošle godine.

Sada, sa globalnom dostupnošću na Androidu, krug je zatvoren. Ukoliko to ne žele, igrači više ne moraju da koriste alternativnu Epic Games Store prodavnicu, već igru mogu ažurirati direktno kroz Google Play kao i svaku drugu aplikaciju.