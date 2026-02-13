Apple prema najnovijim informacijama planira da globalno ukine fizičku SIM karticu u iPhone 18 seriji i tako oslobodi prostor za veću bateriju i bolju autonomiju.

Izvor: YouTube / Nick Ackerman

O iPhone 18 telefonima već neko vrijeme kruže glasine da će imati veću bateriju. Sada smo dobili i logično objašnjenje šta se krije iza ove odluke, a odgovor je mnogo značajniji od pukog povećanja kapaciteta.

Kako saznaje Techmaniacs, čini se da je Apple pronašao način da oslobodi prostor unutar uređaja - i to potpunim uklanjanjem podrške za fizičku SIM karticu na globalnom nivou.

Drugim riječima, ako planirate kupovinu nekog od iPhone 18 modela, moraćete da promijenite navike. U ove telefone više nećete moći da ubacite klasičnu SIM karticu, već ćete morati da se oslonite isključivo eSIM tehnologiju.

To znači da "fiokica" za SIM karticu odlazi u istoriju. iPhone 18 prihvataće dvije eSIM kartice istovremeno, što je dobra vijest za korisnike sa dva broja. Međutim, biće neophodno da operater podržava eSIM i da cio proces aktivacije obavite digitalno.

Kako će Apple iskoristiti ovaj prostor da ugradi veću bateriju, rane informacije sugerišu da bi iPhone 18 Pro Max mogao da implementira rešenje kapaciteta između 5.100 i 5.200 mAh. Poređenja radi, iPhone 17 Pro Max ima bateriju od 4823 mAh.

To bi, prema procjenama, moglo da donese do 5% bolju autonomiju. Nije revolucionarno, ali je dobrodošlo poboljšanje, posebno ako znamo da Apple i dalje odbija da pređe na silicijum-ugljenične baterije koje koriste mnogi Android proizvođači.

Naravno, ova promjena neće svima prijati. Korisnici koji često mijenjaju SIM kartice mogli bi da naiđu na komplikacije. U pojedinim zemljama se izdavanje nove eSIM kartice dodatno naplaćuje, što dodatno otežava prelazak.

Ipak, Apple je već testirao teren. U SAD je fizička SIM kartica uklonjena još sa određenih modela prethodne generacije, a sada djeluje da kompanija planira globalni prelazak na eSIM sa iPhone 18 serijom.

Ukoliko se ove informacije pokažu tačnim, iPhone 18 neće donijeti samo veću bateriju, već i trajnu promjenu načina na koji ljubitelji Apple uređaja koriste mobilnu mrežu.