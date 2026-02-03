Novi detalji o prvom savitljivom iPhoneu otkrivaju neobičan raspored tastera, uslovljen internim dizajnom i položajem matične ploče.

Izvor: YouTube / fpt.

Sve je više detalja o prvom savitljivom iPhone telefonu, a najnovije informacije sada dolaze direktno od kineskih insajdera. Prema novim tvrdnjama, kada Apple bude predstavio svoj prvi "foldable" model (premijera se očekuje u septembru), on bi mogao da stigne uz neka prilično čudna dizajnerska rešenja.

Kako je otkrio tipster Instant Digital na mreži Weibo, tzv. iPhone Fold će imati tastere za jačinu zvuka smještene na gornjoj desnoj ivici uređaja!? Ovo je, navodno, posledica internog rasporeda komponenti, tačnije pozicije matične ploče.

Prema istim informacijama, Apple je odlučio da matičnu ploču postavi na desnu polovinu uređaja, kako bi izbjegao provlačenje kablova preko šarke ka suprotnoj ivici. Zbog toga će, tvrdi se, lijeva polovina telefona ostati potpuno čista, bez ikakvih fizičkih tastera.

POWER taster, sa integrisanim Touch ID senzorom, nalaziće se na desnom boku, a na istoj strani biće smješten i Camera Control taster, kao na klasičnim iPhone modelima.

Ono što se ne spominje je Action taster.

Izvor: YouTube / ZONEofTech

Sa prednje strane, iPhone Fold bi trebalo da ima samo jednu kameru, namijenjenu selfijima i video pozivima. Na poleđini se očekuje sistem dvostrukih kamera, smještena u izbočinu nalik onoj na iPhone Air modelima, uz LED blic i mikrofon.

Zanimljivo je i to što će zadnji modul kamere, prema navodima insajdera, biti u potpunosti crne boje. Na taj način, kamera će se vizuelno razlikovati od boje kućišta, umjesto da se sa njom stapa, kao kod dosadašnjih iPhone modela.

Unutrašnja konstrukcija telefona navodno koristi takozvani "stacked" dizajn, koji omogućava efikasnije korišćenje prostora. Upravo ovakav raspored trebalo bi da ostavi dovoljno mjesta za adekvatno veliku bateriju, što je jedna od ključnih stavki kod savitljivih telefona.