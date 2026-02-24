Inženjeri su predstavili radikalnu viziju svemirskog broda dugog 58 kilometara, zamišljenog da prenese hiljade ljudi na dalek put kroz zvjezdani prostor, putovanje koje bi, po konceptu, trajalo čak četiri vijeka.

Izvor: Project Hyperion

Koncept pod nazivom Chrysalis predviđa letjelicu koja bi u sebi mogla da smjesti oko 2.400 ljudi koji nikada ne bi ponovo kročili na Zemlju, ni oni ni njihovi potomci. Brod bi morao da bude potpuno samoodrživ: stvarao bi veštačku gravitaciju, proizvodio hranu, reciklirao vodu i vazduh i čuvao znanje neophodno za opstanak kroz više generacija ljudi.

Zašto je konstrukcija toliko ogromna?

Centralni problem jeste vještačka gravitacija. Da bi ljudi mogli da normalno funkcionišu tokom višegeneracijskog putovanja, letjelica bi morala da rotira sporo, ali dovoljno da generiše gravitaciju blisku Zemljinoj, što vodi ogromnim dimenzijama od čak 58 km. Takav sistem još ne postoji u praksi, niti ga današnja tehnologija može izgraditi.

Teorijski model broda uključuje cilindrične segmente koji se okreću u suprotnim smjerovima da bi se smanjila mehanička naprezanja i omogućila stabilna gravitacija. Montaža ovakve strukture vjerovatno bi bila izvedena u nekoj od stabilnih Lagrangeovih tačaka, gdje bi veliki brod mogao da ostane pozicioniran bez velike potrošnje energije.

koncept svemirskog broda Chrysalis Izvor: NASA Space News

Chrysalis bi, prema predviđanjima autora projekta, koristio fuzioni pogon baziran na helijumu-3 i deuterijumu, tehnologiji koja još nije dostignuta u praksi. Putovanje bi trajalo oko 400 godina, sa fazama ubrzanja, krstarenja i usporavanja, ali trenutno ne postoji fuzioni reaktor sposoban da napaja ovako ogromnu letjelicu.

Pored toga, održavanje atmosfere, proizvodnja hrane i voda u zatvorenom ekosistemu tokom toliko vremena predstavlja ogromne naučne i tehnološke izazove koje današnje laboratorije i test sistemi još nisu riješili.

Društveni i psihološki izazovi

Pored inženjerskih problema, koncept generacijskog broda otvara pitanja o organizaciji društva koje bi živjelo u potpunoj izolaciji tokom vjekova. Predlozi uključuju selekciju i obuku posade u ekstremnim uslovima, kolektivno podizanje potomaka i sistem očuvanja znanja kroz generacije, ideje koje do sada nisu testirane u realnim uslovima, piše Orbitaltoday.

Chrysalis je danas više mapa tehnoloških prepreka nego realan plan izgradnje, ali pruža fascinantan pogled na granice onoga što bi čovjek mogao da postigne u budućnosti.