Respawn Entertainment potvrdio je da Apex Legends ovog leta gubi podršku na originalnom Nintendo Switch-u.

Izvor: Nintendo, YouTube / Switch Handled

Razvojni tim studija Respawn Entertainment potvrdio je da će ovog leta biti ugašena podrška za Apex Legends na originalnoj Nintendo Switch konzoli. Gašenje podrške dolazi sa izlaskom 30. sezone, dok će 29. biti poslednje ažuriranje dostupno igračima na tom uređaju.

Nakon toga, Apex Legends će nastaviti da funkcioniše na svim trenutno podržanim platformama, uključujući i Nintendo Switch 2, ali ne i na originalnom Switch modelu.

Ovu informaciju Respawn je potvrdio u zvaničnoj objavi na EA blogu i jasno najavio kraj jedne ere za Switch 1 vlasnike.

Promena će stupiti na snagu 4. avgusta 2026. godine, što znači da igrači imaju još nekoliko meseci da uživaju u igri i isplaniraju prelazak na drugu platformu, ukoliko to žele. Iz studija poručuju da razloga za brigu oko gubitka sadržaja nema.

"Sav napredak, kupovine i nagrade vezane su za lične EA naloge", navodi Respawn. "Sve što je zarađeno ili kupljeno, uključujući Apex Coins i kozmetiku, biće preneto na Nintendo Switch 2, čak i ako konzolu kupite nakon 4. avgusta 2026".

Iako Switch 2 donosi znatno bolje performanse i prijatnije iskustvo igranja, vest će sigurno razočarati vlasnike originalnog Switch-a koji nisu planirali nadogradnju u skorije vreme. Posebno ako se uzme u obzir da je Apex Legends na ovu konzolu stigao 2021. godine, dve godine nakon izlaska na ostalim platformama.