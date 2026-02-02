Nakon upozorenja Kijeva i Evrope, Mask poručuje da je Rusiji onemogućena zloupotreba Starlink tehnologije.

Ilon Mask tvrdi da je SpaceX uspio da spriječi Rusiju da koristi Starlink u napadima dronovima, nakon upozorenja ukrajinskih i evropskih vlasti.

"Izgleda da su koraci koje smo preduzeli urodili plodom. Javite nam ako je potrebno da se učini još nešto", napisao je izvršni direktor SpaceX-a na svojoj društvenoj mreži X.

Reakcija dolazi nakon upozorenja da ruski dronovi koriste Starlink za napade, odnosno nakon što je ukrajinski ministar digitalne transformacije Mihailo Fedorov potvrdio da Ukrajina sarađuje sa SpaceX-om kako bi se Rusiji onemogućilo korišćenje ove tehnologije.

Kijev je prethodno saopštio da je Starlink oprema pronađena na dronovima dugog dometa korišćenim u ruskim napadima, prenosi Reuters.

"Zapadna tehnologija mora da nastavi da pomaže demokratskom svetu i štiti civile, umjesto da se koristi za terorizam i uništavanje mirnih gradova", poručio je Fedorov u objavi na mreži X.

Iako su Mask i ukrajinski zvaničnici ranije imali nesuglasice oko stavova o ratu sa Rusijom, ukrajinska vojska se i dalje u velikoj mjeri oslanja na desetine hiljada Starlink terminala. Ovi uređaji su ključni za komunikaciju na frontu, ali i za koordinaciju pojedinih dron misija.

Starlink je poslednjih godina značajno proširio Maskov geopolitički uticaj. Još tokom 2022. godine, Mask je preuzeo direktnu kontrolu nad time kako i gdje ukrajinske snage mogu da koriste Starlink, što je tada izazvalo brojne kontroverze i rasprave na međunarodnoj sceni.

