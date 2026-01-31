Humanitarna organizacija upozorava da nasilnici sve češće koriste AI i pametne uređaje za praćenje, ucjene i kontrolu žena.

Izvor: YouTube / Apple

Pametni satovi, AI aplikacije i pametni uređaji sve češće se koriste kao sredstvo porodičnog nasilja, jer zlostavljači uz pomoć tehnologije napadaju i kontrolišu svoje žrtve, navodi humanitarna organizacija koja se bavi problemom porodičnog nasilja.

Rekordan broj žena koje su bile zlostavljane i kontrolisane putem tehnologije upućen je na specijalizovane usluge organizacije Refuge tokom posljednja tri mjeseca 2025. godine, uključujući povećanje od 62% u najsloženijim slučajevima, što ukupno iznosi 829 žena. Zabilježen je i porast od 24% u broju upućenih žena mlađih od 30 godina.

Među nedavnim slučajevima bili su počinioci koji su koristili prenosivu tehnologiju poput pametnih satova, Oura prstenova i Fitbit narukvica kako bi pratili i proganjali žene, ometali njihove živote putem pametnih kućnih uređaja koji kontrolišu svjetlo i grijanje, kao i korištenje AI aplikacija za lažno predstavljanje drugih osoba.

Ema Pikering, šefica tima za zlostavljanje uz pomoć tehnologije u organizaciji Refuge, izjavila je:

"Iznova i iznova vidimo šta se dešava kada se uređaji plasiraju na tržište bez ozbiljnog razmatranja načina na koji bi mogli biti zloupotrebljeni za nanošenje štete ženama i djevojkama. Trenutno je previše lako da počinioci dođu do pametnih dodataka i pretvore ih u oružje, a naši timovi na prvoj liniji svjedoče razornim posljedicama ovakvog zlostavljanja. Neprihvatljivo je da se bezbjednost i dobrobit žena i djevojaka tretiraju kao sporedna stvar, tek nakon što je tehnologija razvijena i distribuirana. Njihova bezbjednost mora biti osnovni princip koji oblikuje i dizajn nosive tehnologije i regulatorne okvire koji je okružuju."

Organizacija Refuge navodi da je pristup pametnim dodacima i njihova zloupotreba previše jednostavan i da bezbjednost žena mora biti uključena u njihov dizajn.

Jedna osoba s kojom je Refuge radio, Mina, ostavila je svoj pametni sat u žurbi dok je bježala od zlostavljača, koji ga je potom iskoristio da je prati koristeći povezane "cloud" naloge kako bi locirao njen smeštaj za hitne slučajeve.

„Bilo je duboko šokantno i zastrašujuće. Odjednom sam se osjećala izloženo i nebezbjedno, znajući da se moja lokacija prati bez mog pristanka. Stvorilo je stalni osjećaj paranoje; nisam mogla da se opustim, da normalno spavam ili da se igdje osjećam sigurno jer sam znala da moje kretanje nije privatno“, rekla je ona.

Uprkos tome što je policija vratila uređaj Mini, privatni istražitelj kojeg je angažovao njen zlostavljač pronašao ju je u sljedećem skloništu, uz sumnju da je ponovo korišćeno tehnološko praćenje. Ona je prijavila ove povrede policiji, ali joj je rečeno da krivično djelo nije počinjeno jer „nije pretrpjela nikakvu štetu“.

„Više puta mi je rečeno da se preselim radi sopstvene bezbjednosti, umjesto da se tehnologija direktno riješi ili da mu pametni sat bude oduzet. Svako preseljenje činilo me je nestabilnijom i dodatno raseljenom“, rekla je.

„Sveukupno, to iskustvo me je ostavilo sa osjećajem nebezbjednosti, ignorisanosti i odgovornosti za upravljanje situacijom koja je bila potpuno van moje kontrole. Pokazalo mi je kako tehnološko zlostavljanje može tiho, ali snažno da produži prisilnu kontrolu i koliko lako preživjeli mogu biti prepušteni emocionalnom i praktičnom teretu kada sistemi to ne razumiju ili na to ne reaguju.“

Zlostavljači sve češće koriste i alate vještačke inteligencije kako bi manipulisali žrtvama, dodala je Pikering. Na primjer, mogu izmijeniti video-snimak preživjele tako da izgleda pijano, što im omogućava da socijalnim službama kažu da se „ponovo ponaša neuračunljivo, nerazgovijetno govori, ima problem s alkoholom“, te da je samim tim loša majka ili opasnost po sebe i druge.

„Kako se ove tehnologije budu razvijale, ovakvih slučajeva će biti sve više“, rekla je Pikering.

Pikering je navela i da je čula za korišćenje AI alata za izradu uverljivih lažnih dokumenata, poput ponuda za posao ili sudskih poziva, koji se mogu slati preživjelima kako bi povjerovali da su u dugovima ili kako bi bili navedeni da se pojave na istoj lokaciji kao i njihov zlostavljač.

Ona strahuje da će u narednim godinama medicinska tehnologija sve češće biti zloupotrebljavana, na primjer kontrolisanjem nivoa insulina putem uređaja za praćenje dijabetesa, što može biti smrtonosno.

Pozvala je vladu da reaguje na krivična djela omogućena digitalnom tehnologijom i ona koja se odvijaju onlajn, uključujući obezbjeđivanje većih sredstava za razvoj i obuku timova za digitalne istrage.

„Traže kratkoročne pobjede i ne žele da razmišljaju o dugoročnim ulaganjima u ovu oblast, ali ako to ne učinimo, nikada nećemo biti ispred problema“, rekla je.

Takođe želi da tehnološka industrija snosi odgovornost zbog toga što ne obezbjeđuje da su uređaji i platforme dizajnirani i funkcionišu na način koji je bezbjedan za ranjive osobe.

„Ofcom i Zakon o onlajn bezbjednosti ne idu dovoljno daleko“, dodala je.

Portparol vlade izjavio je:

„Borba protiv nasilja nad ženama i djevojkama u svim njegovim oblicima, uključujući ono koje se odvija onlajn ili je omogućeno tehnologijom, jedan je od glavnih prioriteta ove vlade. Naša nova strategija za borbu protiv nasilja nad ženama i djevojkama predviđa kako će se puna snaga države primijeniti i onlajn i van mreže. Radimo sa regulatorom Ofcom kako bismo utvrdili na koji način onlajn platforme treba da se bore protiv nesrazmjernog zlostavljanja kojem su žene i djevojke izložene na internetu.“