Spotify je u 2025. isplatio rekordnih 11 milijardi dolara i postao ključni finansijski stub globalne muzičke industrije.

Izvor: MONDO / Marko Čavić

Spotify više nije samo najveća striming platforma na svijetu - postao je centralna tačka globalne muzičke ekonomije. I to nije samo prazna fraza. Finansijski izvještaj za 2025. godinu pokazuju da ova kompanija sada kontroliše oko trećine ukupnih prihoda od snimljene muzike.

Ovi podaci jasno pokazuju koliki je uticaj striminga na tržište. Spotify je tokom prošle godine nosiocima prava isplatio više od 11 milijardi dolara, što predstavlja najveću pojedinačnu godišnju isplatu u istoriji muzičke industrije. Ukupne isplate od 2017. godine gotovo su se udvostručile i sada dostižu skoro 70 milijardi dolara.

Iz kompanije navode da su isplate izvođačima i izdavačima u 2025. porasle za više od 10%. U isto vrijeme, drugi izvori prihoda, poput digitalnih preuzimanja i fizičkih izdanja, rasli su znatno sporije, oko četiri procenta.

Posebno je zanimljivo to što su nezavisni izvođači i manji izdavači zajedno ostvarili oko polovine svih tantijema isplaćenih putem Spotify-a. Kompanija tvrdi da danas više muzičara nego ikada zarađuje šestocifrene godišnje iznose oslanjajući se isključivo na ovu platformu, bez podrške velikih izdavačkih kuća, prenosi TechSpot.

U praksi, ovi brojevi jasno ukazuju na to da su Spotify i striming prerastli u ključni finansijski stub muzičke industrije. Sa trećinom globalnih prihoda od snimljene muzike, platforma danas ne samo da oblikuje način na koji se muzika sluša, već i način na koji se ona širom svijeta finansijski vrednuje.