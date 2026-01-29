Astronomi su otkrili novu potencijalno nastanjivu planetu udaljenu oko 146 svjetlosnih godina od Zemlje, koja je gotovo iste veličine kao naša planeta, ali bi na njenoj površini temperature mogle da padnu i ispod -70 stepeni Celzijusa.

Kandidat za egzoplanetu, nazvan HD 137010 b, kruži oko zvijezde slične Suncu i procjenjuje se da je oko šest odsto veći od Zemlje.

Međunarodni tim naučnika iz Australije, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država i Danske identifikovao je planetu koristeći podatke koje je 2017. godine prikupio NASA-in svemirski teleskop Kepler, tokom njegove produžene misije poznate kao K2.

Doktorka Čelsi Huang, istraživač sa Univerziteta Južni Kvinslend (USQ) u Australiji, navela je da planeta ima orbitu sličnu Zemljinoj i da jedan krug oko svoje zvijezde napravi za oko 355 dana.

Naučnici vjeruju da planeta ima "otprilike 50 odsto šanse da se nalazi u nastanjivoj zoni“ zvijezde oko koje kruži.

"Ono što je posebno uzbudljivo kod ove planete veličine Zemlje jeste to što je njena zvijezda udaljena samo oko 150 svjetlosnih godina od našeg Sunčevog sistema“, rekla je Huang, jedna od koautorki istraživanja.

"Sljedeća najbolja planeta oko zvijezde slične Suncu, koja se nalazi u nastanjivoj zoni, Kepler-186f, udaljena je oko četiri puta više i čak 20 puta je slabijeg sjaja.“

Planeta HD 137010 b uočena je u trenutku kada je nakratko prošla ispred svoje zvijezde, što je izazvalo jedva primjetno smanjenje sjaja.

Taj slabašan signal prvobitno je otkrila grupa građanskih naučnika, među kojima je bio i prvi autor studije, doktor Aleksander Venner, dok je još bio srednjoškolac.

"Učestvovao sam u projektu građanske nauke Planet Hunters još dok sam bio u srednjoj školi, i to je imalo veliki uticaj na to da se opredijelim za nauku“, rekao je Venner, koji je kasnije doktorirao na USQ.

"Bilo je nevjerovatno vratiti se tom radu i doći do ovako važnog otkrića.“

Prva reakcija tima bila je, kako navodi Huang, „da ovo jednostavno ne može biti tačno".

"Ali smo sve provjerili dva i tri puta i… to je školski primjer tranzita planete", rekla je ona.

Sjaj i relativna blizina zvijezde oko koje planeta kruži čine je "dostupnom za posmatranje teleskopima sljedeće generacije“, dodala je Huang.

"Sigurna sam da će ovo biti jedan od prvih ciljeva za posmatranje kada tehnologija to omogući.“

Zvijezda oko koje kruži HD 137010 b hladnija je i slabija od našeg Sunca, što znači da su temperature na površini planete sličnije onima na Marsu i potencijalno mogu pasti i ispod -70 stepeni Celzijusa.

Doktorka Sara Veb, astrofizičarka sa Univerziteta Svimburn, koja nije učestvovala u istraživanju, ocijenila je da je otkriće „veoma uzbudljivo“, ali je naglasila da je potrebno više podataka kako bi se planeta zvanično potvrdila kao egzoplaneta.

"Detektovan je samo jedan tranzit, a u planetarnoj nauci zlatni standard su tri detekcije“, rekla je Veb.

Dodala je da je mogućnost da je planeta slična Zemlji uzbudljiva, ali da postoji i druga opcija.

"Moguće je da je u pitanju takozvana ‘super snježna kugla’ - velika, ledena planeta koja možda ima mnogo vode, ali je većina te vode zaleđena.“

Iako je planeta "veoma blizu u razmerama naše galaksije", Veb je istakla da bi „putovanje do nje, pri brzinama kojima trenutno raspolažemo, trajalo desetine hiljada, ako ne i stotine hiljada godina“.