Iako je nestala 2017. godine, njemačka policija i dalje polazi od pretpostavke da je kriptokraljica Ruža Ignatova živa.

Izvor: YouTube / OneCoin / Screenshot

Skoro osam godina nakon što je nestala bez traga, sudbina Ruže Ignatove i dalje ostaje jedna od najvećih enigmi u svijetu finansijskih prevara. Uprkos brojnim teorijama i glasinama, istražni organi i dalje polaze od pretpostavke da je bugarska kriptokraljica još uvijek živa.

Takav stav proizlazi iz izjave visokorangiranog njemačkog policijskog službenika uključenog u slučaj, koji je govorio u dokumentarcu "The Missing Cryptoqueen". Prema njegovim riječima, nijedna institucija do danas nije dostavila dokaz koji bi nedvosmisleno potvrdio njenu smrt.

Izvor: YouTube / OneCoin / Screenshot

Ruža Ignatova, Bugarka sa njemačkim državljanstvom, bila je suosnivač projekta OneCoin, koji istražni organi širom svijeta opisuju kao klasičnu finansijsku piramidu, predstavljenu kao kriptovalutu. Prema zvaničnim procjenama, investitori su pretrpjeli gubitke od najmanje 3,6 milijardi britanskih funti, dok se broj oštećenih širom svijeta procjenjuje na više od tri miliona ljudi. Aktivna faza šeme trajala je od 2014. do 2017. godine.

Neposredno prije nego što su američke vlasti izdale nalog za njeno hapšenje, Ignatova je nestala. Posljednji potvrđeni trag vodi u 2017. godinu, kada se ukrcala na let iz Sofije za Atinu. Od tog trenutka ne postoji nijedan javno provjerljiv podatak o njenom kretanju, što dodatno podstiče spekulacije o tome šta se zapravo dogodilo.

"Nemamo pouzdane dokaze da je živa, ali nemamo ni dokaze da je mrtva. Upravo zato slučaj ostaje otvoren", rekao je njemački istražitelj. Kako ističe, izostanak čvrstih činjenica u oba pravca znači da istraga ni izbliza nije završena.

Izvor: YouTube / OneCoin / Screenshot

Ignatova se i dalje nalazi na FBI listi najtraženijih bjegunaca. Američke vlasti ponudile su nagradu od pet miliona dolara za informacije koje bi dovele do njenog hapšenja, što je jedna od najvećih suma ikada ponuđenih u slučaju finansijskog kriminala.

"Pronaći ćemo je. Pitanje je kada, a ne da li", dodaje istražitelj.

Da li Ruža Ignatova danas živi pod novim identitetom ili je njena sudbina ipak drugačija, ostaje jedno od najvećih neriješenih pitanja u savremenoj istoriji kripto prevara.