Realme je najavio lansiranje P4 Power telefona sa ogromnom baterijom od 10.001 mAh, koja obećava autonomiju do sedam dana bez punjenja.
Realme sprema telefon koji bi mogao da ozbiljno pomjeri granice autonomije i očekivanja kupaca. Kompanija je zvanično najavila da novi model, Realme P4 Power, stiže sledeće nedelje, a u centru pažnje je nova "titan" baterija kapaciteta od čak 10.001 mAh.
Premijera Realme P4 Power telefona zakazana je za 29. januar, potvrdila je kompanija u objavi na mreži X. Realme navodi da je u pitanju veliki iskorak u razvoju baterijske tehnologije, kojim želi da redefiniše očekivanja kada je u pitanju svakodnevna mobilna autonomija.
Titan baterija kapaciteta 10.001 mAh dizajnirana je da ponudi autonomiju koja može da traje i do sedam dana, uz stabilne performanse tokom čitavog životnog ciklusa. Realme ističe da baterija koristi naprednu bezbjednosnu arhitekturu i inteligentne tehnologije za produženje trajnosti, kako bi obezbijedila pouzdan rad čak i u zahtevnim uslovima.
Na osnovu ranijih informacija znamo da će Realme P4 Power imati trostruku zadnju kameru i 6,78-inčni AMOLED ekran koji se osvežava brzinom do 144 Hz. Biće dostupan u plavoj, narandžastoj i srebrnoj boji.
Telefon će pokretati Realme UI 7.0, a obećano je i tri godine OS ažuriranja, kao i četiri godine bezbjednosnih zakrpa.
From concept to reality, the 10001mAh phone is no longer imaginary. Take the one step into a new era of battery tech.#BatteryTechPioneer#NewEraOfPowerpic.twitter.com/d4WbfYW19N— realme Global (@realmeglobal)January 20, 2026