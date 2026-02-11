Jedan sudski spor mogao bi da promijeni pravila igre na YouTube-u i ugrozi desetine hiljada reakcionih kanala.

Izvor: Beata Zawrzel/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia

Reakcioni video sadržaj već godinama važi za jedan od najisplativijih formata na YouTube-u, ali nova sudska odluka u SAD mogla bi ozbiljno da uzdrma čitavu scenu. Federalni sud je otvorio prostor za tumačenje koje autorima može donijeti tužbe čak i kada se pozivaju na pravila "fer korišćenja".

Spor se vodi između Kristofera Kordove, autora kanala Denver Metro Audits, i Džonatana Hunoa, kreatora kanala Frauditor Troll. Kordova tvrdi da je Huno bez dozvole koristio njegove klipove, koje je preuzimao uz pomoć alata za skidanje videa koji zaobilaze zaštitne mehanizme YouTube platforme.

U tužbi se navodi da takav način preuzimanja predstavlja kršenje Digital Millennium Copyright Act (DMCA). To važi bez obzira na činjenicu da su snimci javno dostupni za gledanje. Upravo taj detalj postao je ključna tačka čitavog postupka.

Američka sutkinja Virdžinija K. DeMarki odbila je zahtjev odbrane da se DMCA dio tužbe odbaci. U obrazloženju odluke navela je da YouTube koristi tehnološke mere zaštite, uključujući takozvanu "rolling-cipher" tehnologiju, čiji je cilj sprječavanje neovlašćenog preuzimanja sadržaja.

Sud je dodatno naglasio da javna dostupnost video snimaka ne mijenja pravnu prirodu slučaja. Zaštite postoje upravo kako bi se onemogućilo njihovo preuzimanje van same platforme, bez obzira na to ko i u koju svrhu koristi sadržaj.

Većina autora koji se bave reakcionim videima godinama se oslanja na "fer korišćenje", uz obrazloženje da dodaju komentar, analizu ili kritiku. Do sada se smatralo da je presudno kako se sadržaj koristi, a ne na koji način je originalni snimak pribavljen.

Ova odluka, međutim, sugeriše promjenu tog shvatanja. Način preuzimanja sadržaja mogao bi postati jednako važan kao i njegova krajnja upotreba. Ako je snimak pribavljen alatima koji zaobilaze zaštitu, čak i argument fer korišćenja može biti doveden u pitanje.

Iako Huno i dalje može dobiti spor, sud je već poslao jasnu poruku. Autori koji žive od reakcionog sadržaja broje se u desetinama, a verovatno i stotinama hiljada, a to uključuje i kanale sa desetinama miliona pretplatnika.

Ako sudovi počnu da prihvataju ovakvo tumačenje DMCA zakona, mnogi kreatori će morati da promjene način rada ili da se suoče sa ozbiljnim pravnim rizicima. Ovaj slučaj se već sada posmatra kao potencijalni presedan za čitav YouTube ekosistem.

Izvor: Telegraf