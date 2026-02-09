Naučnici vjeruju da je ekstremno snažan neutrino, detektovan 2023. godine, nastao u eksploziji rijetke crne rupe, što bi moglo da otkrije tajnu tamne materije.

Izvor: Printscreen/Youtube/ European Southern Observatory (ESO)

Eksplozija crne rupe mogla bi da bude uzrok jednog od najzagonetnijih kosmičkih događaja poslednjih godina. Naučnici sada tvrde da bi upravo takav scenario mogao da objasni porijeklo ekstremno snažnog neutrina koji je pogodio Zemlju 2023. godine, ali i da pruži novi trag u potrazi za razumijevanjem tamne materije.

Detektovani neutrino, subatomska čestica koja se kreće gotovo brzinom svjetlosti, udario je u zemlju energijom koja je bila oko 100.000 puta veća od energije čestica koje proizvodi Veliki hadronski sudarač. Takva snaga odmah je pokrenula pitanje njegovog porijekla, jer poznati kosmički izvori teško mogu da objasne ovakavu pojavu.

Fizičari sa Univerziteta u Masačusetsu sada predlažu rješenje. Prema njihovom istraživanju, neutrino je možda nastao tokom eksplozije izuzetno rijetke vrste crne rupe, poznate kao primordijalna crna rupa (PBH).

Za razliku od crnih rupa koje nastaju kolapsom masivnih zvijezda, PBH su, prema teoriji, nastale ubrzo nakon Velikog praska. One su mnogo manje i lakše, ali tokom ogromnih vremenskih perioda gube masu kroz Hokingovu radijaciju, postepeno se zagrijevaju i na kraju eksplodiraju u naletu energije.

Upravo takva eksplozija, tvrde naučnici, mogla bi da proizvede neutrino kakav je detektovan 2023. godine. Naučnici navode da se takvi događaji možda dešavaju češće nego što se ranije mislilo, čak jednom u desetak godina, i da bi postojeći detektori mogli da ih registruju.

Jedan od ključnih instrumenata je "Cubic Kilometre Neutrino Telescope", koji se nalazi na dnu Sredozemnog mora. Međutim, sličan signal nije primijećen u IceCube eksperimentu, što je otvorilo novo pitanje. Ako su ove crne rupe česte, zašto ne vidimo više neutrina iste energije?

Odgovor bi mogao da leži u pojmu takozvanog tamnog naboja. Prema ovom modelu, neke primordijalne crne rupe posjeduju dodatni oblik naboja povezan sa hipotetičnim, veoma teškim česticama, nalik elektronu. Takve PBH bi se ponašale drugačije, rjeđe eksplodirale, ali bi u pravom trenutku mogle da proizvedu izuzetno snažne signale.

Ako se ovaj model pokaže tačnim, posledice bi mogle biti ogromne. Isti mehanizam koji objašnjava neutrino mogao bi da objasni i gdje se krije tamna materija, za koju znamo da postoji zahvaljujući posmatranjima galaksija i kosmičkog mikrotalasnog zračenja, ali je nikada nismo direktno detektovali, prenosi Newsweek.

Naučnici vjeruju da bi potvrda ovakvih eksplozija značila i prvi eksperimentalni dokaz Hokingove radijacije, kao i postojanja primordijalnih crnih rupa. Ukoliko se to zaista i desi - jedan jedini neutrino je otvorio vrata ka rješavanju nekih od najvećih misterija savremenog kosmosa.