Ilon Mask tvrdi da je Starship revolucionarna raketa koja će omogućiti da ljudi postanu multiplanetarna vrsta.

Izvor: Official SpaceX Photos, YouTube / Katie Miller Pod

Multimilijarder Ilon Mask godinama je u centru pažnje zbog grandioznih izjava i ambicioznih najava, od kojih se neke baš i ne realizuju u rokovima koje je sam postavio. Pojedine od tih najava dovele su i do nesuglasica sa investitorima i kupcima, poput onih vezanih za Cybertruck.

Ipak, Mask nastavlja da iznosi vizije koje pomijeraju granice onoga što je trenutno moguće i realno u svemirskoj industriji.

U razgovoru sa influenserkom Kejti Miler, suprugom zamjenika šefa kabineta američkog predsjednika, Mask je govorio o SpaceX-u i njegovim dosadašnjim uspjesima u razvoju raketne tehnologije.

Kako se može vidjeti i čuti u podcastu, Mask smatra da svijet još uvijek ne razumije u potpunosti značaj rakete Starship, projekta koji je, kako sam tvrdi, ključan za budućnost čovječanstva u svemiru.

"Stepen revolucionarnosti tehnologije Starship-a nije dobro shvaćen. Ovo je prvi put da postoji dizajn rakete koji omogućava potpunu i brzu ponovnu upotrebu. Ovo je prvi dizajn kod kog je raketa za višekratnu upotrebu jedan od mogućih ishoda", rekao je Mask.

On je zatim objasnio kako vidi istorijsku ulogu Starship-a u dugoročnom kontekstu.

"Ako u budućnosti bude istoričara, osvrnuće se na Starship i reći da je to jedna od najznačajnijih stvari koje su se ikada dogodile", izjavio je Mask. "Možete razmišljati o istorijskim događajima kao o tome gdje se uklapaju u evolutivnu dvoranu slavnih. Imate jednoćelijski život, višećelijski život, preuzimanje mitohondrija, a zatim, na toj skali, vjerovatno među prvih deset, trenutak kada život postaje multiplanetaran."

Starship

Starship do sada nije imao jednostavan put kroz faze testiranja, uz više neuspjelih letova, eksplozija i privremenu zabranu letenja od strane federalnih regulatornih tijela, NASA je u međuvremenu počela da razmatra i alternativne opcije za transport opreme i ljudi na Mjesec. U početnim planovima, Starship je bio jedino predviđeno rešenje.

Za Maska, međutim, to ne mijenja širu sliku. Njegov dugoročni cilj ostaje Mars, a u više navrata je isticao stav da bi ljudske misije trebalo usmjeriti direktno ka Crvenoj planeti, bez zadržavanja na Mjesecu.

Ipak, imajući u vidu dosadašnju dinamiku razvoja i ranije postavljene rokove, ostaje da se vidi da li će Starship zaista biti spreman za put ka Marsu već naredne godine, kako je Mask najavio, piše Zimo.

Izvor slike: Official SpaceX Photos Flickr (CC BY-NC 2.0)