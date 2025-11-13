Velika nadogradnja donosi prirodnije razgovore, unaprijeđene režime rada i potpuno nove vrste ličnosti četbota.

Izvor: Pixabay

OpenAI je predstavio GPT-5.1, a najnovija nadogradnja je daleko ozbiljnija nego što na prvu loptu djeluje. Ne radi se samo o "finijem" vođenju razgovora, već o velikoj promjeni u načinu na koji model funkcioniše. Korisnici i ovaj put na raspolaganju imaju Instant i Thinking režime rada, kao i Auto režim koji omogućava da AI sam procjeni kada treba da "razmisli" duže kako bi dao bolji odgovor.

Najveći problem današnjih AI modela, pa i onih najskupljih, jeste to što često zvuče neprirodno i pate od "pamćenja zlatne ribice". Lako izgube nit u dugim razgovorima i slabo se snalaze kada korisnik skrene sa teme. GPT-5.1 bi to navodno trebalo da ispravi.

GPT-5.1 "Instant" i "Thinking"

Prvi režim, GPT-5.1 Instant, postaje novi podrazumijevani ChatGPT način rada. Napravljen je da zvuči što prirodnije i opuštenije. Trebalo bi znatno ređe da pravi nepotrebne liste i da mnogo češće odgovara direktno.

Drugi režim, GPT-5.1 Thinking, fokusira se na zadatke koji traže ozbiljno razmišljanje i analizu u više koraka - kodiranje, kompleksne proračune i slično. Zanimljivo je da u ovom režimu model namjerno produžava vrijeme odgovora kada procjeni da korisnik očekuje detaljnu analizu, umjesto da požuri i ispalí glupost. Mijenja se i ton - Thinking zvuči “toplije” i koristi manje tehnički rječnik kad god to ima smisla.

Nove "osobine ličnosti"

Još jedna zanimljiva novina su unaprijeđene ličnosti četbota. U ponudi je osam različitih stilova razgovora, što bi trebalo da interakciju učini mnogo personalizovanijom.

Među njima su stilovi koji su već postojali (Default, Friendly, Efficient), ali i potpuno novi: Professional, Candid, Quirky, Nerdy i Cynical. AI navodno čak može i sam da predloži promjenu tona ako procijeni da korisnik želi drugačiji stil.

Iako GPT-5.1 danas stiže korisnicima koji plaćaju Pro, Plus, Go i Business pakete, neće ostati zaključan iza pretplate. OpenAI je zvanično potvrdio da će model biti dostupan i besplatnim korisnicima u narednih nekoliko dana.

Izvor: OpenAI