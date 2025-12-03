Kina nije uspjela da se pridruži Americi. Raketa Zhuque-3 poletjela je bez greške i dostigla orbitu, ali je povratak završila u plamenu.

Izvor: YouTube / The Launch Pad

Prva kineska raketa za višekratnu upotrebu Zhuque-3 uspješno je lansirana i stigla je u orbitu, ali se njena donja platforma, koja je trebalo da se spusti kako bi bila ponovo upotrebljena, nije uspješno sletjela na Zemlju.

Time Sjedinjene Američke Države ostaju jedina zemlja koja je do sada uspješno vratila nosač rakete orbitalne klase, prenosi portal SCMP.

Raketa, koju je razvila pekinška komercijalna svemirska kompanija LandSpace, poletjela je iz Centra za lansiranje satelita Đijućuan u podne.

Nakon dostizanja niske Zemljine orbite, dio potreban za prvu fazu, koji obezbjeđuje početno podizanje, izgleda da se zapalio u vazduhu prije povratka na Zemlju.

ZhuQue-3 neuspešni test sletanja na zemlju Izvor: YouTube / The Launch Pad

Kina ulaže značajne napore u razvoj tehnologije višekratnih raketa, kojom trenutno dominiraju SAD, navodi portal.

SpaceX je pionir ove tehnologije, dok je u novembru raketa Nju Glen kompanije Blue Origin postala druga raketa u svijetu koja je uspješno izvela slijetanje poslije orbitalne misije.

Prema navodima LandSpace-a, Zhuque-3 je visoka 66 metara, široka 4,5 metara i ima platformu za prvu fazu sa devet motora Tianve-12A.

Konstrukcija od nerđajućeg čelika, koja koristi tečni metan i tečni kiseonik, projektovana je za najmanje 20 ponovnih upotreba.

U režimu višekratne upotrebe raketa može da ponese 18 tona tereta, uključujući satelite mase do jedne tone.

Raketa Zhuque-3 je ranije ove godine završila probe punjenja gorivom i test paljenja motora, ali je njeno lansiranje više puta odlagano, uključujući i poslije incidenta sa svemirskim otpadom koji je pogodio opremu misije Šendžou-20 i izazvao hitan povratak posade.

Razlozi posljednjeg odlaganja u novembru nijesu objavljeni.