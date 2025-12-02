Audio zapis sa Perseverance rovera doveo je otkrića "mini munja" na Marsu.

Izvor: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Naučnici su prvi put uspeli da zabeleže električnu aktivnost u atmosferi Marsa, što ukazuje na to da je planeta sposobna za pojave slične munjama. Snimak je zabeležio NASA-in Perseverance rover, koji od 2021. godine istražuje krater Jezero u potrazi za tragovima nekadašnje biološke aktivnosti.

Električni impulsi, opisani kao "mini munje", otkriveni su analizom audio zapisa i elektromagnetskih merenja prikupljenih instrumentom SuperCam. Tim istraživača iz Francuske pregledao je 28 sati snimaka nastalih tokom dve marsovske godine, odnosno 1374 zemaljska dana. Zabeleženi impulsi uglavnom su se pojavljivali u povezanim atmosferskim uslovima, posebno u vrtlozima prašine i na obodima većih prašinskih oluja. Takvi vrtlozi nastaju kada se zagrejani vazduh diže sa površine, a unutrašnja kretanja mogu da proizvedu električna pražnjenja.

Vodeći autor studije, dr Baptiste Šid, istakao je da nalaz od velike važnosti za razumevanje hemije atmosfere, klime, potencijalne nastanjivosti, kao i budućih robotskih i ljudskih misija. Prema njemu i kolegama, Mars se sada pridružuje Zemlji, Saturnu i Jupiteru kao planeta sa atmosferskom električnom aktivnošću.

Uprkos snažnim indikacijama, deo stručnjaka poziva na oprez. U komentaru za časopis Nature, fizičar Danijel Pritčard naveo je da snimci nude uverljive dokaze o električnim pražnjenjima izazvanim prašinom, ali da će izostanak vizuelnog potvrđivanja i dalje ostaviti izvestan stepen sumnje. Rasprava o prirodi ovih pojava verovatno će se nastaviti, piše BBC.

Izvor: NASA/JPL-Caltech

Perseverance je ranije ove godine dokumentovao i stene sa neobičnim uzorcima, nazvane "leopardove pege" i "makova zrna". Reč je o mineralima koji mogu nastati hemijskim reakcijama povezanim sa potencijalnim drevnim mikrobima, iako se još uvek ne može isključiti geološko poreklo. NASA je ove strukture opisala kao potencijalno najuverljivije tragove nekadašnjeg života.

Danas je Mars hladna i suva planeta, ali postoje dokazi da je u dalekoj prošlosti imao gustu atmosferu i površinsku vodu, što ga čini ključnom lokacijom za potragu za tragovima biološke aktivnosti, prenosi Tportal.