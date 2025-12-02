Kompanija tvrdi da se istrage pretvaraju u neselektivno prikupljanje informacija i pita gdje se završavaju ovlašćenja Brisela.

Izvor: SMARTLife / Facebook

Meta je oštro napala evropske antimonopolske regulatore, tvrdeći da EU traži “pretjerane” količine podataka u dvema istragama koje traju već četiri godine. Kompanija poručuje da pojedini zahtjevi, posebno oni povezani sa Facebook-om i tržištem onlajn oglasa, djeluju kao neselektivno prikupljanje informacija bez jasnog kriterijuma, prenosi Reuters.

U saopštenju plasiranom danas, Meta je poručila da je ključno pitanje gdje se završavaju ovlašćenja evropskih regulatora.

Kako se navodi u saopštenju, takvi postupci otvaraju rizik od toga da se istrage pretvore u neselektivno prikupljanje podataka bez jasnog pravnog okvira.

Meta-ina kritika odražava pojačanu napetost između velikih tehnoloških kompanija i evropskih institucija, posebno nakon novih zakona o digitalnim tržištima (DMA) i uslugama (DSA), koji su znatno povećali obaveze tehnoloških platformi.

Evropska unija smatra da stroži nadzor sprječava zloupotrebu tržišne moći i poboljšava zaštitu potrošača, ali Meta i drugi tehnološki giganti se sve češće žale na prekomjernu regulativu, prenose mediji.