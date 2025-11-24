Meta je obustavila sopstveno istraživanje čim su rezultati pokazali da pauza od Facebook-a i Instagram-a smanjuje depresiju, anksioznost i usamljenost.

Izvor: Profimedia

Meta je prekinula interna istraživanja o efektima Facebook-a i Instagram-a na mentalno zdravlje nakon što je pronašla uzročne dokaze da njeni proizvodi štete mentalnom zdravlju korisnika, proizlazi iz podnesaka u tužbi američkih školskih okruga protiv Meta-e i drugih platformi.

U istraživanju iz 2020. godine, pod kodnim nazivom "Project Mercury", naučnici iz Meta-e sarađivali su sa istraživačkom kompanijom Nilsen kako bi procijenili efekat "deaktiviranja" Facebook-a i Instagram-a, proizlazi iz Meta dokumenata pribavljenih tokom sudskog postupka, prenosi Rojters.

Na razočaranje kompanije, "osobe koje su nedelju dana prestale da koriste Facebook prijavile su manji osjećaj depresije, tjeskobe, usamljenosti i društvenog poređenja", navodi se u internim dokumentima.

Umjesto da objavi te rezultate ili nastavi sa dodatnim istraživanjima, u podnesku se navodi da je Meta prekinula dalji rad i interno proglasila da su negativni rezultati istraživanja kompromitovani "postojećim medijskim narativom" o kompaniji.

Uprkos tome, zaposleni su privatno uvjeravali Nika Klega, tadašnjeg šefa globalne javne politike Meta-e, da su zaključci istraživanja validni.

"Nilsenovo istraživanje zaista pokazuje uzročni uticaj na društveno poređenje", napisao je navodno jedan neimenovani istraživač (uz emodži nezadovoljnog lica). Drugi zaposleni izrazio je zabrinutost da bi prikrivanje negativnih rezultata bilo poput postupaka duvanske industrije koja je "sprovodila istraživanja, znala da su cigarete štetne, a informacije zadržala za sebe".

Uprkos sopstvenim dokazima o uzročnoj vezi između proizvoda i negativnih efekata na mentalno zdravlje, u podnesku se tvrdi da je Meta američkom Kongresu rekla kako nema mogućnosti da kvantifikuje štetnost svojih proizvoda za tinejdžere.

U saopštenju objavljenom u subotu, portparol Meta-e Endi Stoun izjavio je da je istraživanje zaustavljeno jer je njegova metodologija bila manjkava i da kompanija marljivo radi na poboljšanju bezbijednosti svojih proizvoda.

"Cjelokupni zapis će pokazati da više od decenije slušamo roditelje, istražujemo teme koje su najvažnije i sprovodimo stvarne promjene kako bismo zaštitili tinejdžere", rekao je portparol Meta-e, prenosi Rojters.

Izvor: N1info