Sud u Madridu presudio je da je Meta nelegalno koristila podatke miliona korisnika za oglašavanje i time stekla ogromnu prednost nad domaćim medijima.

Španski sud kaznio je američku tehnološku kompaniju Meta sa 542 miliona eura, koje mora da plati grupi od više od 80 španskih medija zbog nepoštene konkurencije u oglašavanju.

Sud je ocijenio da je Meta stekla "značajnu i nedostižnu konkurentsku prednost" jer je na nelegalnoj osnovi koristila lične podatke miliona korisnika u Španiji za personalizovano oglašavanje, prenosi Pais.

Presuda je zasnovana na tvrdnji da kompanija Marka Cukerberga nije obezbijedila specifičnu saglasnost korisnika za obradu podataka posle stupanja na snagu GDPR-a u maju 2018. godine.

Sud u Madridu naglasio je da se model poslovanja kompanije mora uskladiti sa GDPR propisima o zašiti podataka, a ne obrnuto.

Mediji su tvrdili da je takvo postupanje omogućilo Meti da značajno poveća prihode od targetiranog oglašavanja i time naruši ravnotežu na tržištu digitalnih medija.

Prema presudi, izdavači koji se oslanjaju na vizuelno onlajn oglašavanje nisu mogli da se takmiče sa obimom podataka kojim je Meta raspolagala između 2018. i 2023. godine, u periodu koji je obuhvaćen tužbom.

Odluka je donijeta u prvom stepenu i Meta ima 20 radnih dana da uloži žalbu pred Pokrajinskim sudom u Madridu.

Izgleda da Meta ne može da predahne. Kompanija se takođe trenutno nalazi pred sudom zbog zataškavanja rezultata sopstvenog istraživanja, koje je pokazalo da Facebook i Instagram štetno utični na metnalno zdravlje.